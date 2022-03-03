«Виктория Либертас» опроверг сообщения о договоренности с Марексом Мейерисом

Итальянский клуб опроверг появившиеся сегодня в СМИ сообщения о том, что клуб достиг договоренности о подписании контракта с латвийским форвардом (30 лет, 207 см), сообщает Sportando.

Клуб заявил, что на сегодняшний день не подписан договор ни с одним игроком, и он продолжает следить за событиями на баскетбольном рынке.

Мейерис начинал сезон в пермской .

В 9 матчах Единой лиги ВТБ латыш набирал 14,7 очка и 5,1 подбора в среднем за игру.

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