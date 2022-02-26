Яннис Адетокумбо: «Милуоки представляет маленький рынок. Никому нет до нас дела»

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо рассказал о том, как сказывается на действующих чемпионах тот факт, что клуб представляет маленький рынок.
«Никому нет дела до «Милуоки». Мы представляем маленький рынок, не привлекаем много внимания. Нам остается лишь делать свое дело. Мы думаем о победах, о наших семьях, стараемся наслаждаться игрой.
Верю ли в чемпионский потенциал команды в нынешнем виде? Да. Я верю в нас», – заявил Яннис.
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