Форвард «Бакс» рассказал о том, как сказывается на действующих чемпионах тот факт, что клуб представляет маленький рынок.

«Никому нет дела до . Мы представляем маленький рынок, не привлекаем много внимания. Нам остается лишь делать свое дело. Мы думаем о победах, о наших семьях, стараемся наслаждаться игрой.

Верю ли в чемпионский потенциал команды в нынешнем виде? Да. Я верю в нас», – заявил Яннис.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной