Леброн Джеймс удален за то, что намеренно отмахнулся локтем и разбил в кровь голову Айзейе Стюарту

Форвард Леброн Джеймс был удален в матче с «Детройтом» за девять минут до конца третьей четверти. Лидер калифорнийцев намеренно отмахнулся локтем от центрового «Пистонс» Айзейи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.

После этого Стюарт неоднократно делал попытки разобраться с обидчиком, но был сдержан работниками безопасности.

В итоге Стюарт убежал в подтрибунное помещение. Работники арены во время забегов Стюарта просили зрителей оставаться на своих местах: именно в произошла самая страшная драка в истории , когда в 2004 году Рон Артест, Джермейн О’Нил и Стивен Джексон из «Пэйсерс» избили несколько местных болельщиков.

Перед инцидентом «Пистонс» вели в счете – 78:66. До этой встречи «Лейкерс» проиграли 9 из 17 матчей в этом регулярном сезоне.

Данное удаление – второе в карьере . В 2017-м его изгнали за споры с арбитрами.

Стюарт уже участвовал в потасовке с Блэйком Гриффином в начале этого сезона.

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