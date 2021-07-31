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    Леброн Джеймс удален за то, что намеренно отмахнулся локтем и разбил в кровь голову Айзейе Стюарту

    Теги происшествия Леброн Джеймс Детройт Лейкерс НБА Айзейя Стюарт Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в матче с «Детройтом» за девять минут до конца третьей четверти. Лидер калифорнийцев намеренно отмахнулся локтем от центрового «Пистонс» Айзейи Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь.

    После этого Стюарт неоднократно делал попытки разобраться с обидчиком, но был сдержан работниками безопасности.  

    В итоге Стюарт убежал в подтрибунное помещение. Работники арены во время забегов Стюарта просили зрителей оставаться на своих местах: именно в Детройте произошла самая страшная драка в истории НБА, когда в 2004 году Рон Артест, Джермейн О’Нил и Стивен Джексон из «Пэйсерс» избили несколько местных болельщиков.

    Перед инцидентом «Пистонс» вели в счете – 78:66. До этой встречи «Лейкерс» проиграли 9 из 17 матчей в этом регулярном сезоне.

    Данное удаление – второе в карьере Леброна Джеймса. В 2017-м его изгнали за споры с арбитрами.

    Стюарт уже участвовал в потасовке с Блэйком Гриффином в начале этого сезона.

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