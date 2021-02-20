Евробаскет-2022. Квалификация. Россия встретится с Эстонией, Испания сыграет с Израилем и другие матчи

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В воскресенье, 21 февраля, сборная России встретится с командой Эстонии в заключительном матче отборочного турнира Евробаскета-2022.

В других группах Грузия сыграет с Финляндией, Испания – с Израилем, Сербия – со Швейцарией.

Евробаскет-2022

Квалификация

Группа А

Испания – Израиль
Дата проведения
21 февраля, 19.30, «Gliwice Arena»
Онлайн матча

Польша – Румыния
Дата проведения
21 февраля, 22.30, «Gliwice Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Израиль – 5-0, Испания – 3-2, Польша – 2-3, Румыния – 0-5.

Группа B

Россия – Эстония
Дата проведения
21 февраля, 18.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Северная Македония – Италия 87:78 (20:30, 21:22, 26:13, 20:13)
Дата проведения
21 февраля, 15.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: Италия – 4-1, Россия – 3-2, Эстония – 2-2, Северная Македония – 0-4.

Группа E

Сербия – Швейцария 83:78 (2 четверть)
Дата проведения
21 февраля, 15.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Грузия – Финляндия
Дата проведения
21 февраля, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Положение команд: Грузия – 4-1, Сербия – 3-2, Финляндия – 2-3, Швейцария – 1-4.

Группа F

Венгрия – Австрия
Дата проведения
21 февраля, 21.00, «Palace Of Sport»
Онлайн матча

Положение команд: Словения – 4-2, Украина – 3-2, Венгрия – 3-1, Австрия – 0-5.

Группа С

Положение команд: Бельгия – 4-1, Литва – 3-2, Дания – 2-3, Чехия – 1-4.

Группа D

Положение команд: Хорватия – 4-1, Голландия – 3-2, Турция – 2-3, Швеция – 1-4.

Группа G

Положение команд: Франция – 4-1, Великобритания – 3-2, Черногория – 2-3, Германия – 1-4.

Группа H

Положение команд: Босния и Герцеговина – 4-1, Греция – 3-2, Болгария – 2-3, Латвия – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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