Леброн Джеймс обошел Уилта Чемберлена по количеству очков за карьеру

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел члена Зала славы Уилта Чемберлена по количеству очков, набранных за карьеру, и поднялся на 5-е место в истории по этому показателю.

В сегодняшнем победном матче с (126:117) Джеймс набрал 44 очка и увеличил общую сумму до 31 425. Четвертое место в списке занимает Майкл Джордан с 32 292 очками.

Lakers’ LeBron James has passed Hall of Fame center Wilt Chamberlain as the No. 5 all-time scorer in NBA history.

1 Kareem Abdul-Jabbar: 38,387

2 Karl Malone: 36,928

3 Kobe Bryant: 33,643

4 Michael Jordan: 32,292

5 LEBRON JAMES: 31,420 & counting

6 Wilt Chamberlain: 31,419 pic.twitter.com/fWny1R29S7