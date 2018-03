У форварда Кевина Дюрэнта по ходу выездного матча с «Портлендом» (108:125) произошел небольшой конфликт с болельщиком из первого ряда.

Мужчина, который что-то сказал Дюрэнту, в итоге не смог досмотреть встречу. Когда болельщика уводили представители службы безопасности, форвард послал ему воздушный поцелуй.

Kevin Durant was blowing kisses to this fan as he got kicked out 😅 pic.twitter.com/srpRZOpyLW