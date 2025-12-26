Кевину Дюрэнту понравилось, как Лука Дончич получил технический за отмашку в сторону судьи

Дончич заработал техническое замечание за жест отмашки.

В середине четвертой четверти матча против «Хьюстона» защитник «Лейкерс » Лука Дончич нарушил правила на форварде «Рокетс» Кевине Дюрэнте . Словенцу не понравился свисток, и он махнул рукой в сторону арбитра, за что получил еще и технический фол к удовольствию Дюрэнта.

Встреча закончилась разгромной победой «Хьюстона » – 119:96. На счету Дончича 25 очков (9 из 17 с игры), 5 подборов и 7 передач при 6 потерях, у Дюрэнта – 25 очков (8 из 14), 4 подбора и 8 передач на 3 потери.