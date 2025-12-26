Остин Ривз не вышел на вторую половину матча против «Хьюстона» из-за боли в икроножной мышце

Ривз не смог доиграть матч с «Рокетс», почувствовав боль в икре.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз не вышел на паркет после перерыва в рождественском матче против «Хьюстона » (поражение 96:119) из-за боли в левой икре.

Ранее Ривз уже пропустил три игры из-за того, что в клубе охарактеризовали как легкое растяжение левой икроножной мышцы. Во вторник он вернулся в строй и набрал 17 очков за 22 минуты, выйдя со скамейки запасных в матче против «Финикса».

В игре с «Хьюстоном» он вышел в стартовом составе, хотя главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик предупредил, что для Ривза будет сохраняться ограничение по игровому времени.

В первой половине матча против «Рокетс» защитник набрал 12 очков при 5 попаданиях из 8 попыток за 15 минут на площадке. Маркус Смарт вышел в стартовой пятерке в третьей четверти вместо него.