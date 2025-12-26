Остин Ривз не вышел на вторую половину матча против «Хьюстона» из-за боли в икроножной мышце
Ривз не смог доиграть матч с «Рокетс», почувствовав боль в икре.
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз не вышел на паркет после перерыва в рождественском матче против «Хьюстона» (поражение 96:119) из-за боли в левой икре.
Ранее Ривз уже пропустил три игры из-за того, что в клубе охарактеризовали как легкое растяжение левой икроножной мышцы. Во вторник он вернулся в строй и набрал 17 очков за 22 минуты, выйдя со скамейки запасных в матче против «Финикса».
В игре с «Хьюстоном» он вышел в стартовом составе, хотя главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик предупредил, что для Ривза будет сохраняться ограничение по игровому времени.
В первой половине матча против «Рокетс» защитник набрал 12 очков при 5 попаданиях из 8 попыток за 15 минут на площадке. Маркус Смарт вышел в стартовой пятерке в третьей четверти вместо него.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
