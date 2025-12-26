0

Остин Ривз не вышел на вторую половину матча против «Хьюстона» из-за боли в икроножной мышце

Ривз не смог доиграть матч с «Рокетс», почувствовав боль в икре.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз не вышел на паркет после перерыва в рождественском матче против «Хьюстона» (поражение 96:119) из-за боли в левой икре.

Ранее Ривз уже пропустил три игры из-за того, что в клубе охарактеризовали как легкое растяжение левой икроножной мышцы. Во вторник он вернулся в строй и набрал 17 очков за 22 минуты, выйдя со скамейки запасных в матче против «Финикса».

В игре с «Хьюстоном» он вышел в стартовом составе, хотя главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик предупредил, что для Ривза будет сохраняться ограничение по игровому времени.

В первой половине матча против «Рокетс» защитник набрал 12 очков при 5 попаданиях из 8 попыток за 15 минут на площадке. Маркус Смарт вышел в стартовой пятерке в третьей четверти вместо него.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoНБА
logoХьюстон
logoОстин Ривз
logoДжей Джей Редик
logoМаркус Смарт
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн – самый результативный игрок рождественских матчей НБА. 1.96 – наберет больше 20 очков в игре с «Хьюстоном»
вчера, 11:55
Остин Ривз: «Не смог поехать с Лукой на Backstreet Boys в Вегас. По его реакции понял, что мы будем друзьями»
вчера, 07:10
Шак не понимает, как медленный Дончич разваливает НБА. Сейчас объясним
вчера, 06:20
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
20 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
34 минуты назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
41 минуту назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
49 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
34 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09