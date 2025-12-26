  • Спортс
Виктор Вембаньяма жестко остановил Чета Холмгрена под кольцом и обрадовался, начав кричать, когда тот промазал штрафной

Вембаньяма снова столкнулся с Холмгреном.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма продолжает демонстрировать свой особый настрой на игру против центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена.

В одном из эпизодов рождественского матча между командами Вембаньяма жестко сфолил на Холмгрене, а затем начал ободряюще кричать, когда его соперник промахнулся с линии штрафных.

«Сан-Антонио» в третий раз за 2 недели обыграл действующих чемпионов – 117:102.

В активе Вембаньямы 19 очков (6 из 12 с игры) и 11 подборов, Холмгрен ответил 10 очками (5 из 9) и 12 подборами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
