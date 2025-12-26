Джейлен Брансон набрал 34 очка в победном матче с «Кливлендом»
Джейлен Брансон набрал 34 очка и привел «Никс» к победе над «Кавальерс».
В первом матче рождественского вечера НБА «Нью‑Йорк» вырвал победу у «Кливленда» (126:124), отыграв отставание в 17 очков в 4-й четверти.
Решающую роль в успехе «Никс» сыграл разыгрывающий Джейлен Брансон: он набрал 34 очка, из которых 13 – в 4-й четверти. Также 29-летний баскетболист отдал 4 передачи и совершил 2 перехвата.
У «Кавальерс» блистал Донован Митчелл (34 очка, 7 подборов, 6 передач), но этого не хватило для победы.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
