Джейлен Брансон набрал 34 очка в победном матче с «Кливлендом»

Джейлен Брансон набрал 34 очка и привел «Никс» к победе над «Кавальерс».

В первом матче рождественского вечера НБА «Нью‑Йорк » вырвал победу у «Кливленда » (126:124), отыграв отставание в 17 очков в 4-й четверти.

Решающую роль в успехе «Никс» сыграл разыгрывающий Джейлен Брансон : он набрал 34 очка, из которых 13 – в 4-й четверти. Также 29-летний баскетболист отдал 4 передачи и совершил 2 перехвата.

У «Кавальерс» блистал Донован Митчелл (34 очка, 7 подборов, 6 передач), но этого не хватило для победы.