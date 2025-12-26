Купер Флэгг стал вторым самым молодым игроком в истории, набравшим 25+ очков в рождественском матче

Флэгг вписал свое имя в историю рождественских игр.

Новичок «Далласа » Купер Флэгг стал самым результативным игроком рождественского матча против «Голден Стэйт » – 27 очков при 13 из 21 с игры, 1 из 3 трехочковых и 0 из 2 штрафных. На его счету также 6 подборов, 5 передач и 1 блок-шот.

Благодаря этому выступлению Флэгг (19 лет и 4 дня) стал вторым самым молодым баскетболистом в истории НБА с 25+ очками в рождественском матче, уступая только Леброну Джеймсу, набравшему 34 очка в игре с «Орландо» в 2003 году в возрасте 18 лет и 360 дней.

Кроме того, первый номер драфта-2025 – самый молодой игрок в истории, набравший 25+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в матче на Рождество.

«Мэвс» проиграли сегодняшнюю встречу – 116:126.