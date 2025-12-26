Энтони Дэвис получил травму паха в бесконтактной ситуации

Дэвис снова травмировался, повредив мышцы паха.

Звездный форвард «Далласа » Энтони Дэвис не смог продолжить встречу против «Голден Стэйт », получив травму правой паховой области (матч закончился поражением «Мэвс» – 116:126).

Во второй четверти Дэвис попытался совершить рывок, чтобы получить пас в быстром прорыве, но резко остановился, захромал и направился на скамейку запасных, попросив замену.

«Даллас» взял тайм-аут, и во время остановки тренеры сопроводили прихрамывающего Дэвиса в раздевалку.

Клуб официально назвал причиной спазмы правой паховой мышцы. Главный тренер Джейсон Кидд отказался комментировать статус Дэвиса после матча. Центровой «Мэверикс» быстро покинул раздевалку, не пообщавшись с журналистами.

Представители клуба сообщили Малике Эндрюс из ESPN, что Дэвис не вернулся на площадку «в целях перестраховки».

Ранее в этом сезоне центровой уже пропустил 14 игр из-за растяжения левой икроножной мышцы. В прошлом сезоне, после перехода из «Лейкерс» в результате обмена на Луку Дончича, Дэвис получил растяжение приводящей мышцы в своем дебютном матче за «Даллас» и выбыл на 18 игр.