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Sports.ru NBA

    Судьи ошибочно назначили спорный мяч на последней секунде матча «Лейкерс» – «Орландо»

    Теги Лейкерс Орландо НБА судьи

    Согласно официальному отчету НБА о работе судей в концовках решение назначить спорный мяч на последней секунде игры «Лейкерс» – «Орландо» было ошибочным. 

    За 0,6 секунды до сирены «Мэджик» вводили мяч из-за боковой и пытались организовать аллей-уп, однако сирена прозвучала еще до того, как мяча коснулся кто-то из игроков. 

    Судьи посмотрели повтор и отмотали счетчик на 0,6 секунды. Как отмечается в отчете НБА, после этого арбитры должны были предоставить «Орландо» возможность переиграть атаку, а не назначать спорный.

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