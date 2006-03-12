Судьи ошибочно назначили спорный мяч на последней секунде матча «Лейкерс» – «Орландо»

Согласно официальному отчету о работе судей в концовках решение назначить спорный мяч на последней секунде игры – «Орландо» было ошибочным.

За 0,6 секунды до сирены «Мэджик» вводили мяч из-за боковой и пытались организовать аллей-уп, однако сирена прозвучала еще до того, как мяча коснулся кто-то из игроков.

Судьи посмотрели повтор и отмотали счетчик на 0,6 секунды. Как отмечается в отчете НБА, после этого арбитры должны были предоставить возможность переиграть атаку, а не назначать спорный.

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