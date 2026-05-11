Игорь Кочарян: «Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде»

Кочарян прокомментировал перспективы молодых игроков.

Генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян оценил перспективы защитника Матвея Падиуса и центрового Максима Огаркова в основной команде.

«Наш молодежный проект показал свою состоятельность. В прошлом году мы впервые выиграли Единую молодежную лигу, в этом году уступили в финале «Зениту», но это тоже достойный результат. Матвей Падиус и Максим Огарков – продукты нашей системы, мы рассчитываем на них в первой команде. Будем стараться, чтобы они не просто были в составе, а занимали значимое место. По уровню таланта и трудолюбию им это по силам», – сказал Кочарян.

В прошедшем сезоне Единой молодежной лиги ВТБ 19-летний Падиус стал лучшим бомбардиром команды, набирая в среднем 17,3 очка, а также 4,1 подбора и 2,9 передачи.

20-летний Огарков выдавал 12,4 очка, 7,1 подбора и 1,9 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
