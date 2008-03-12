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Sports.ru NBA

    Аарон Гордон: «Чувствовали себя обманутыми после того, что случилось в решающем эпизоде матча с «Лейкерс»

    Теги происшествия Лейкерс Орландо НБА судьи Аарон Гордон

    Форвард «Орландо» Аарон Гордон выразил разочарование в связи с тем, что его команду лишили возможности побороться за победу в матче с «Лейкерс» (107:108) в «Стэйплс-Центре».

    За 0,6 секунды до сирены «Мэджик» вводили мяч из-за боковой и пытались организовать аллей-уп, однако сирена прозвучала еще до того, как мяча коснулся кто-то из игроков. 

    «Чувствовали себя обманутыми. Они отдали им игру. Ужасное завершение матча. Нас лишили шанса на победу.

    НБА должна изменить это правило. Думаю, они так и сделают», – цитирует Гордона ESPN.com.

    В связи с ошибкой со временем игры судьи назначили спорный мяч в центральном круге.

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