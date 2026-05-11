Стивен Эй Смит: «Если «Никс» продолжат так бросать из-за дуги, они выиграют титул»

Стивен Эй Смит считает, что если «Никс» продолжат эффективно бросать из-за дуги и получать весомый вклад от игроков скамейки, они выиграют титул.

«Нью-Йорк» вчера реализовал 57% бросков из-за трехочковой линии. Если «Никс» будут так бросать, они выиграют чемпионат.

Позвольте мне выразиться предельно ясно: не обязательно попадать именно 57%, но если вы эффективно атакуете из-за дуги, если получаете вклад от игроков запаса, если Майлз Макбрайд выходит со скамейки и дает не 29 очков, а 18–20 – если он будет это делать, «Нью-Йорк» выиграет чемпионат.

Мне очень нравится то что я вижу от этой команды», – сказал Смит в эфире программы First Take.

«Нью-Йорк» повторил рекорд плей-офф НБА по трехочковым за матч и второй сезон подряд прошел в финал Востока

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take
Таким образом можно взять лучший матч любой команды НБА и сказать, что если они в каждом матче будут так играть, то могут стать Чемпионами НБА.
100%
Если даже НЙ чудом выйдет в финал, то заберет у Оклы не больше двух матчей
А вообще, думаю Детройт отомстит им за прошлый сезон
... Какая глубина аналитики, и за всё это он получает сущие центы.
Майк Браун после поражения в Атланте похоже достал свои сакраментовские конспекты (никогда не думал, что такое можно написать) и команда побежала и преобразилась, брансон перестал передерживать мяч
Да тебе кажется, просто Фила все силы выложила в матчах с Бостоном кажись, а здесь вообще процент попаданий был отвратительным. Хотя и Никс изначально сильней был, поэтому и не удивительно даже. Но в финале конфы уже так побегать не получится.
Сакраментовские не сакраментовские, а задвигались явно получше, самое главное изменение - Таунса поставили высоко и он с его броском, пасом и опасностью прохода вытаскивает больших соперника и разгружает краску, плюс стали пикнролы и пикнпопы катать чаще, я еще с прошлого ПО недоумевал как можно не наигрывать пикенроллы с Таунсом.
Ой, дружище, вот кому бы со своими очень важными мнениями завалить рот, так это тебе.

Весь сезон о своих несчастьях рассказывал, предлагал обменять всю команду (кроме Брансона) на Яниса, рассказывал про увольнение Брауна и то, что Брансон мешает этой команде, что в финале Никс не будет, что тебя тошнит от команды, срался с Хартом.

В конце, вне зависимости от результата, скажет «я же говорил».

Самая мерзкая рожа из всех, что как-то связана с Никс.
100%, его истеричные крики (а по-другому он разговаривать не умеет) это худшее что есть в "около-НБА" журналистике... плюс один из главных любителей переобуваться, ну точнее какой же это плюс))))
Стивен Эй Смит: «Если Кингз научатся так попадать из-за дуги, они выиграют титул»
Не ну давайте держать себя в руках, этих даже 57% с трехи не спасет xD
Не припомню что-то ,чтобы аналитика от Стивена Эй Смита когда нибудь подкреплялась итоговым результатом.Он такой…”капитан очевидность» и просто говорящая высокооплачиваемая голова.Ставлю на победу Оклахомы в чемпионате.
Он две недели назад говорил, что его тошнит от этой команды
тут тема такая, если команда налажает, ему нужно сохранить интерес к своему шоу, поэтому он будет говорить всегда условно то, что нужно обычным людям.

если периодически открывать реддит, то это будет совпадать с эмоциями обычных фанов по большей части.
Да ну, Окла так побросать не даст. Пару раз врежут так, что руки трястись начнут и захочется поскорее отдать мячик партнеру.
Стивен Эй Смит: «Вембаньяма заслуживает дисквалификации на пятую игру»
11 мая, 14:43
5 очков за 5 секунд от Джейлена Брансона и 2+1 Руди Гобера стали лучшими моментами игрового дня НБА
11 мая, 10:33Видео
«Нью-Йорк» повторил рекорд плей-офф НБА по трехочковым за матч и второй сезон подряд прошел в финал Востока
11 мая, 05:00
Эргин Атаман: «Валенсия» – 29 штрафных, у нас их 8. С такими критериями судейства она выиграет Евролигу»
2 минуты назад
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
10 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
21 минуту назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
34 минуты назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
50 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
сегодня, 08:20
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
