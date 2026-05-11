Стивен Эй Смит: «Если «Никс» продолжат так бросать из-за дуги, они выиграют титул»
Стивен Эй Смит считает, что если «Никс» продолжат эффективно бросать из-за дуги и получать весомый вклад от игроков скамейки, они выиграют титул.
«Нью-Йорк» вчера реализовал 57% бросков из-за трехочковой линии. Если «Никс» будут так бросать, они выиграют чемпионат.
Позвольте мне выразиться предельно ясно: не обязательно попадать именно 57%, но если вы эффективно атакуете из-за дуги, если получаете вклад от игроков запаса, если Майлз Макбрайд выходит со скамейки и дает не 29 очков, а 18–20 – если он будет это делать, «Нью-Йорк» выиграет чемпионат.
Мне очень нравится то что я вижу от этой команды», – сказал Смит в эфире программы First Take.
«Нью-Йорк» повторил рекорд плей-офф НБА по трехочковым за матч и второй сезон подряд прошел в финал Востока
Если даже НЙ чудом выйдет в финал, то заберет у Оклы не больше двух матчей
А вообще, думаю Детройт отомстит им за прошлый сезон
