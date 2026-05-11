Маркус Бингэм получил награду «Дебютант года» в Единой лиге ВТБ

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм – «Дебютант года» Единой лиги ВТБ-2025/26.

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм, перешедший в казанский клуб в прошедшее межсезонье, получил награду «Дебютант года» по итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2025/26.

25-летний американец принял участие во всех 40 матчах, набирая в среднем 15,8 очка, 7,3 подбора, 1,1 передачи, 1,4 перехвата и 1,8 блок-шота за игру. УНИКС завершил «регулярку» на 2-м месте с результатом 33-7.