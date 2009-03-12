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Sports.ru NBA

    НБА. «Милуоки» проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил в гостях «Денвер» и другие результаты

    Теги результаты Чикаго Кливленд Денвер Детройт Хьюстон Индиана Лейкерс Мемфис Милуоки Новый Орлеан Орландо Сакраменто Торонто НБА Юта

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Хьюстон» увеличил победную серию до 17 матчей, обыграв на выезде «Милуоки».

    «Кливленд» одержал гостевую победу над «Денвером», который продолжает борьбу за выход в плей-офф.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Юта 84:104 (20:32, 24:22, 25:25, 15:25)
    Дата проведения
    8 марта, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Тернер (24), Оладипо (13 + 7 передач + 5 перехватов), Богданович (13), Джозеф (12), Янг (7 + 8 подборов) – старт; Сабонис (8 + 9 подборов), Пойтресс (3), Робинсон (2), Букер (2), Янг (0), Стивенсон (0), Лиф (0).
    Юта
    Гобер (23 + 14 подборов), Митчелл (20 + 6 передач + 6 потерь), Рубио (18 + 7 передач), Инглс (11 + 10 передач), Фэйворс (7 + 7 подборов) – старт; Краудер (16), Жеребко (5), О'Нил (4), Нето (0), Брэдли (0), Удох (0).

    Детройт – Торонто 119:121 OT (23:27, 36:18, 25:40, 30:29, 5:7)
    Дата проведения
    8 марта, 04.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Гриффин (31), Буллок (21), Смит (14 + 7 передач), Драммонд (10 + 21 подбор), Кеннард (9) – старт; Эннис (14), Байкс (7), Толливер (7), Морлэнд (6 + 8 подборов).
    Торонто
    Дерозан (42 + 6 передач), Пауэлл (17), Лаури (15 + 7 подборов + 15 передач), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Ибака (4) – старт; Майлз (8), Сиакам (8), Ванвлит (6), Пелтль (4), Миллер (2), Ногейра (1), Райт (0).

    Чикаго – Мемфис 119:110 (30:22, 34:29, 26:24, 29:35)
    Дата проведения
    8 марта, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Маркканен (22), Данн (21 + 9 передач + 6 потерь), Лавин (21), Портис (15 + 10 подборов), Холидэй (14) – старт; Вонле (9), Нваба (8), Пэйн (7), Валентайн (1), Фелисио (1 + 8 подборов).
    Мемфис
    Брукс (29), Маклемор (17 + 7 подборов + 6 потерь), Марк Газоль (17 + 7 передач), Симмонс (11), Грин (11 + 8 подборов) – старт; Рэтан-Мэйс (9 + 7 передач), Селден (7), Хенри (5), Дэвис (4), Рэбб (0).

    Милуоки – Хьюстон 99:110 (22:24, 24:34, 30:29, 23:23)
    Дата проведения
    8 марта, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Адетокумбо (30 + 7 подборов + 6 потерь), Миддлтон (18 + 12 подборов), Бледсоу (15), Хенсон (6), Снелл (3) – старт; Браун (15), Паркер (10), Терри (2).
    Хьюстон
    Харден (26 + 6 передач + 5 потерь), Пол (16 + 11 передач), Капела (10 + 8 подборов), Такер (9), Ариза (9) – старт; Гордон (18), Мба а Муте (11 + 7 подборов), Грин (7), Блэк (4).

    Сакраменто – Новый Орлеан 101:114 (21:32, 23:30, 23:23, 34:29)
    Дата проведения
    8 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Рэндолф (19), Джексон (14), Куфос (6 + 10 подборов), Фокс (2), Богданович (0) – старт; Хилд (20), Мэйсон (16 + 6 передач), Лабиссьер (14), Сэмпсон (6), Темпл (2), Кабокло (2).
    Новый Орлеан
    Холидэй (23 + 8 передач), Дэвис (17 + 5 блок-шотов), Мур (15), Рондо (6 + 7 передач), Окафор (5) – старт; Миротич (26 + 10 подборов), Кларк (11), Диалло (6), Миллер (3), Лиггинс (2).

    Денвер – Кливленд 108:113 (23:38, 35:32, 29:19, 21:24)
    Дата проведения
    8 марта, 06.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика
    Денвер
    Йокич (36 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Харрис (18), Миллсэп (12), Мюррэй (11 + 7 подборов), Чендлер (3 + 7 подборов) – старт; Пламли (12), Харрис (7), Бартон (4), Бизли (3), Лайлс (2), Джефферсон (0).
    Кливленд
    Джеймс (39 + 8 подборов + 10 передач), Худ (15), Нэнс (13 + 13 подборов), Джордж Хилл (7), Джей Ар Смит (6) – старт; Грин (10), Кларксон (8), Корвер (7), Жижич (5), Осман (3).

    Лейкерс – Орландо 108:107 (23:32, 33:19, 25:28, 27:28)
    Дата проведения
    8 марта, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Лейкерс
    Лопес (27), Кузма (20 + 10 подборов), Болл (16), Рэндл (12 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Томас (13 + 9 передач), Зубац (6), Карусо (4), Уиэр (0), Брайант (0).
    Орландо
    Гордон (28 + 14 подборов), Вучевич (24 + 12 подборов + 6 передач), Фурнье (11), Огастин (9 + 8 передач), Симмонс (9 + 7 передач) – старт; Мак (9), Хезонья (9), Аффлало (2), Айванду (2), Айзек (2), Бийомбо (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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