Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. увеличил победную серию до 17 матчей, обыграв на выезде «Милуоки».

«Кливленд» одержал гостевую победу над «Денвером», который продолжает борьбу за выход в плей-офф.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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