Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Хьюстон» увеличил победную серию до 17 матчей, обыграв на выезде «Милуоки».
«Кливленд» одержал гостевую победу над «Денвером», который продолжает борьбу за выход в плей-офф.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 марта, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Тернер (24), Оладипо (13 + 7 передач + 5 перехватов), Богданович (13), Джозеф (12), Янг (7 + 8 подборов) – старт; Сабонис (8 + 9 подборов), Пойтресс (3), Робинсон (2), Букер (2), Янг (0), Стивенсон (0), Лиф (0).
- Дата проведения
- 8 марта, 04.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Гриффин (31), Буллок (21), Смит (14 + 7 передач), Драммонд (10 + 21 подбор), Кеннард (9) – старт; Эннис (14), Байкс (7), Толливер (7), Морлэнд (6 + 8 подборов).
- Дата проведения
- 8 марта, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Маркканен (22), Данн (21 + 9 передач + 6 потерь), Лавин (21), Портис (15 + 10 подборов), Холидэй (14) – старт; Вонле (9), Нваба (8), Пэйн (7), Валентайн (1), Фелисио (1 + 8 подборов).
- Мемфис
- Брукс (29), Маклемор (17 + 7 подборов + 6 потерь), Марк Газоль (17 + 7 передач), Симмонс (11), Грин (11 + 8 подборов) – старт; Рэтан-Мэйс (9 + 7 передач), Селден (7), Хенри (5), Дэвис (4), Рэбб (0).
- Дата проведения
- 8 марта, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Адетокумбо (30 + 7 подборов + 6 потерь), Миддлтон (18 + 12 подборов), Бледсоу (15), Хенсон (6), Снелл (3) – старт; Браун (15), Паркер (10), Терри (2).
- Дата проведения
- 8 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Рэндолф (19), Джексон (14), Куфос (6 + 10 подборов), Фокс (2), Богданович (0) – старт; Хилд (20), Мэйсон (16 + 6 передач), Лабиссьер (14), Сэмпсон (6), Темпл (2), Кабокло (2).
- Дата проведения
- 8 марта, 06.30, «Pepsi Center»
- Денвер
- Йокич (36 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Харрис (18), Миллсэп (12), Мюррэй (11 + 7 подборов), Чендлер (3 + 7 подборов) – старт; Пламли (12), Харрис (7), Бартон (4), Бизли (3), Лайлс (2), Джефферсон (0).
- Кливленд
- Джеймс (39 + 8 подборов + 10 передач), Худ (15), Нэнс (13 + 13 подборов), Джордж Хилл (7), Джей Ар Смит (6) – старт; Грин (10), Кларксон (8), Корвер (7), Жижич (5), Осман (3).
- Дата проведения
- 8 марта, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Лопес (27), Кузма (20 + 10 подборов), Болл (16), Рэндл (12 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Томас (13 + 9 передач), Зубац (6), Карусо (4), Уиэр (0), Брайант (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.