У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)

Ламело Болл стал отцом.

Пара звезды НБА и модели в январе приветствовала своего первого совместного ребенка – сына Лауана (LaOne, one – один).

«Появление Лауана в этом мире изменило наши сердца наилучшим образом, – рассказали пара. – Семья всегда значила для нас все, но становление родителями дало нам совершенно новый взгляд на любовь, цель, наследие и то, что действительно важнее всего».