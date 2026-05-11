У Ламело Болла родился первенец – сын Лауан (LaOne)
Ламело Болл стал отцом.
Защитник «Шарлотт» Ламело Болл и его партнерша Ана Монтана стали родителями.
Пара звезды НБА и модели в январе приветствовала своего первого совместного ребенка – сына Лауана (LaOne, one – один).
«Появление Лауана в этом мире изменило наши сердца наилучшим образом, – рассказали пара. – Семья всегда значила для нас все, но становление родителями дало нам совершенно новый взгляд на любовь, цель, наследие и то, что действительно важнее всего».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: People
10 комментариев
следующего назовут LaTwo
Lineage 2
В свидетельстве о рождении напишут La2
За L’One, возможно, пришлось бы судиться
Если я не экстрасенс , то откуда мне знать как будут звать его следующих детей
Леонид короче. LaOneId
Лауан Ламелович Болл 🥳
Another LaOne
дело Лавара живёт, и внук на букву Л
