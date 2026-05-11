Игорь Кочарян: «Паша Исмаилов – суперталантливый парень, но у него есть объективные проблемы со здоровьем. Мы разбираемся с этим не первый год»

Кочарян прокомментировал проблемы со здоровьем у Исмаилова.

Генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян считает, что проблемы со здоровьем мешают форварду Паше Исмаилову раскрыть весь свой потенциал.

«Паша – суперталантливый парень, воспитанник нашей системы. Он прошел путь от детских команд через юниорские, ДЮБЛ, молодежку, Суперлигу до Лиги ВТБ. Это человек с хорошей тренировочной этикой, мотивированный на работу. Но у него есть объективные проблемы со здоровьем, которые не дают тренироваться системно. А когда нет системной подготовки, естественно, он не может выдавать максимум в играх. Мы разбираемся с этим не первый год, ситуация сложная. Надеюсь, летом разберемся с его проблемой, которая мешает постоянно быть в тренировочном ритме, – тогда он сможет полностью раскрыть потенциал», – заключил Кочарян.

23-летний Исмаилов отыграл 33 матча в сезоне-2025/26, набирая в среднем 3 очка и 2,8 подбора за 14 минут на паркете.