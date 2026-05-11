Джален Рейнольдс – лучший «шестой» игрок Единой лиги ВТБ

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс признан лучшим «шестым» игроком Единой лиги ВТБ сезона-2025/26.

33-летний американец провел 36 матчей в регулярном чемпионате (32 со скамейки), набирая в среднем 18,4 очка (2-е место в лиге), 5,4 подбора, 2,6 передачи и 1,4 перехвата за игру.

Для Рейнольдса это уже вторая подобная награда – ранее он становился лучшим «шестым» игроком в сезоне-2022/23.