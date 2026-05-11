«Милан» – главный претендент на лучшего бомбардира бельгийской лиги Данте Мэддокса

Мэддокс вызвал интерес «Милана».

По информации BasketNews, «Милан » считается главным претендентом на подписание американского защитника Дэнте Мэддокса (24 года, 188 см).

Мэддокс проводит свой первый сезон в Европе в бельгийском «Окапи Алстар». В 34 матчах лиги BNXT американец набирает в среднем 24,9 очка, 5,8 подбора, 2,6 передачи и 31,9 балла за эффективность, реализуя 47% трехочковых.

24-летний игрок лидирует в турнире по очкам, эффективности и проценту трехочковых.

«Милан » планирует подписать с Мэддоксом многолетний контракт, а затем отдать его в аренду в другой клуб на следующий сезон, где он сможет получать игровое время и дальше прогрессировать.