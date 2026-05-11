«Милан» – главный претендент на лучшего бомбардира бельгийской лиги Данте Мэддокса
Мэддокс вызвал интерес «Милана».
По информации BasketNews, «Милан» считается главным претендентом на подписание американского защитника Дэнте Мэддокса (24 года, 188 см).
Мэддокс проводит свой первый сезон в Европе в бельгийском «Окапи Алстар». В 34 матчах лиги BNXT американец набирает в среднем 24,9 очка, 5,8 подбора, 2,6 передачи и 31,9 балла за эффективность, реализуя 47% трехочковых.
24-летний игрок лидирует в турнире по очкам, эффективности и проценту трехочковых.
«Милан» планирует подписать с Мэддоксом многолетний контракт, а затем отдать его в аренду в другой клуб на следующий сезон, где он сможет получать игровое время и дальше прогрессировать.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
