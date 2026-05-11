Чемпионат Италии. Заключительный тур. 30 очков Оливье Нкамуа помогли «Виртусу» разгромить «Варезе», «Тренто» выиграл у «Милана» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли семь матчей.
30 очков Оливье Нкамуа помогли «Виртусу» уверенно обыграть «Варезе», «Тренто» одержал победу над «Миланом».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 24-5,Брешия – 21-8, Милан – 20-9, Венеция – 19-10, Дертона – 18-11, Реджо-Эмилия – 15-14, Варезе – 13-16, Триест – 13-16, Тренто – 12-16, Ваноли Кремона – 11-18, Удине – 10-19, Наполи – 10-19, Тревизо – 10-19, Канту – 9-20, Динамо Сассари – 8-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
