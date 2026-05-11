«Бавария» назначила Торстена Лейбената новым спортивным директором

«Бавария» продолжает перестройку структуры клуба перед сезоном-2026/27. После решения Светислава Пешича завершить тренерскую карьеру клуб также назначит нового руководителя спортивного направления.

Драган Тарлач покинет должность по окончании сезона по личным причинам. Бывший игрок НБА и чемпион Евролиги работал в «Баварии» с 2024 года, а с лета 2025-го совмещал обязанности управляющего спортивным направлением с коммерческим директором Адрианом Сармьенто. За это время мюнхенцы сумели защитить чемпионский титул.

Новым управляющим спортивным направлением клуба станет Торстен Лейбенат. Ранее он восемь лет возглавлял «Ульм» в качестве главного тренера, дважды был признан тренером года чемпионата Германии, а затем занимал пост спортивного директора клуба.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Баварии»
Драган Тарлач
Торстен Лейбенат
