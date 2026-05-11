0

Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»

УНИКС потерял Элайджу Стюарта на первые матчи серии против «Зенита».

Элайджа Стюарт не поможет УНИКСу в первых матчах полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» из-за повреждения бедра.

Американский форвард провел за казанский клуб лишь два матча после подписания контракта, набирая в среднем 2,5 очка за 13,3 минуты на площадке.

До перехода в УНИКС Стюарт выступал за израильский клуб «Бней Герцлия», где был одним из лидеров атаки. В 17 матчах чемпионата Израиля он в среднем набирал 20,2 очка, 4,4 подбора и 3,9 передачи за 34,2 минуты.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
травмы
Элайджа Стюарт
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
УНИКС – Зенит: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 11 мая 2026
11 мая, 13:30Пользовательская новость
Деян Радонич о полуфинале с УНИКСом: «Нас ждет очень тяжелая и жесткая игра. Многое будет зависеть от обороны»
10 мая, 16:41
Велимир Перасович: «Три последних матча с «Зенитом» оставили неприятный осадок. Уверен, нас ждет интересная серия»
10 мая, 16:17
Рекомендуем
Главные новости
Эргин Атаман: «Валенсия» – 29 штрафных, у нас их 8. С такими критериями судейства она выиграет Евролигу»
2 минуты назад
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
10 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
21 минуту назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
34 минуты назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
50 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
сегодня, 08:20
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем