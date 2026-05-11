Элайджа Стюарт пропустит первые матчи серии против «Зенита»

УНИКС потерял Элайджу Стюарта на первые матчи серии против «Зенита».

Элайджа Стюарт не поможет УНИКСу в первых матчах полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита » из-за повреждения бедра.

Американский форвард провел за казанский клуб лишь два матча после подписания контракта, набирая в среднем 2,5 очка за 13,3 минуты на площадке.

До перехода в УНИКС Стюарт выступал за израильский клуб «Бней Герцлия», где был одним из лидеров атаки. В 17 матчах чемпионата Израиля он в среднем набирал 20,2 очка, 4,4 подбора и 3,9 передачи за 34,2 минуты.