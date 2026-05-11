«Ты бы получил данк прямо в лицо, будь у меня силы». Энтони Эдвардс поделился деталями разговора с Диланом Харпером в концовке игры

Энтони Эдвардс рассказал о разговоре с Диланом Харпером в концовке матча.

Энтони Эдвардс помог «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио » в четвертом матче серии второго раунда, после чего поделился деталями разговора с игроком соперника по ходу концовки встречи.

«Я сказал новичку [Дилану Харперу ] за пару владений до конца игры: если бы у меня были силы в ногах, он бы получил данк прямо в лицо. Он это знал», – рассказал Эдвардс.

Лидер «Тимбервулвз» завершил матч с 36 очками (13 из 22 с игры), 6 подборами, 2 передачами и 1 перехватом за 40 минут. Из-за дуги он реализовал 3 из 5 бросков.