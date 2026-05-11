«Ты бы получил данк прямо в лицо, будь у меня силы». Энтони Эдвардс поделился деталями разговора с Диланом Харпером в концовке игры
Энтони Эдвардс помог «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио» в четвертом матче серии второго раунда, после чего поделился деталями разговора с игроком соперника по ходу концовки встречи.
«Я сказал новичку [Дилану Харперу] за пару владений до конца игры: если бы у меня были силы в ногах, он бы получил данк прямо в лицо. Он это знал», – рассказал Эдвардс.
Лидер «Тимбервулвз» завершил матч с 36 очками (13 из 22 с игры), 6 подборами, 2 передачами и 1 перехватом за 40 минут. Из-за дуги он реализовал 3 из 5 бросков.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Энтони Эдвардса
Харпер кстати норм тащил, пока остальные непонятно чем занимались
Смешно. "Если бы то, я бы смог, но я не смог, потому что не могу."
Какой-то бэби трешток
Ну Харпер ещё даст тебе просраться, когда опыта наберётся. Таланта и страсти в парне хватает.
Харпер красавчик!
Смешно. Через пару сезонов Дилан будет сжирать Энта в защите и сажать на фолы как первогодку
