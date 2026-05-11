Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»

Дэвион Минтц согласовал контракт «Дубаем » сроком на два сезона, сообщает Sportando.

Американский защитник (27 лет, 193 см), выпускник университета Кентукки, в нынешнем сезоне выступал за «Вюрцбург». В Лиге Чемпионов он набирал в среднем 15,6 очка за матч, реализуя 44,3% трехочковых, а в чемпионате Германии – 16,6 очка за игру.