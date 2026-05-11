«Я проиграл». Тайриз Халибертон запостил мем с рэпером Lil Uzi Vert после потери «Индианой» пика драфта в пользу «Клипперс»

Халибертон отреагировал на результаты лотереи.

У «Пэйсерс» было 14% шансов получить первый пик на драфте-2026, но в итоге они опустились на пятую позицию. Это означает переход их выбора в первом раунде к «Клипперс» в рамках сделки по обмену центрового Ивицы Зубаца.

Лидер «Индианы» Тайриз Халибертон отреагировал на произошедшее, опубликовав мем рэпера Lil Uzi Vert «Я проиграл».