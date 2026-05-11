  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Я проиграл». Тайриз Халибертон запостил мем с рэпером Lil Uzi Vert после потери «Индианой» пика драфта в пользу «Клипперс»
Видео
21

«Я проиграл». Тайриз Халибертон запостил мем с рэпером Lil Uzi Vert после потери «Индианой» пика драфта в пользу «Клипперс»

Халибертон отреагировал на результаты лотереи.

У «Пэйсерс» было 14% шансов получить первый пик на драфте-2026, но в итоге они опустились на пятую позицию. Это означает переход их выбора в первом раунде к «Клипперс» в рамках сделки по обмену центрового Ивицы Зубаца. 

Лидер «Индианы» Тайриз Халибертон отреагировал на произошедшее, опубликовав мем рэпера Lil Uzi Vert «Я проиграл».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Тайриза Халибертона
logoИндиана
logoНБА
logoТайриз Халибертон
logoБаскетбол - видео
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не хочется строить теорий заговора, но как то очень похоже на руку комиссионера. У них с Бостоном были зеркальные ситуации, прошлогодние лидеры востока теряют в конце сезона с крестами лучших игроков. И одни продолжают играть и в результате проводят очень хороший сезон, а другие просто без борьбы обновляют рекорды по проигрышным сериям и держат сильных игроков через раз на скамейке. Вот поэтому мне вообще ни разу не жалко Индиану. Баскетбол не обманешь
Ответ Insamo217
Не хочется строить теорий заговора, но как то очень похоже на руку комиссионера. У них с Бостоном были зеркальные ситуации, прошлогодние лидеры востока теряют в конце сезона с крестами лучших игроков. И одни продолжают играть и в результате проводят очень хороший сезон, а другие просто без борьбы обновляют рекорды по проигрышным сериям и держат сильных игроков через раз на скамейке. Вот поэтому мне вообще ни разу не жалко Индиану. Баскетбол не обманешь
Сначала пищешь, что комиссионер их нагнул, потом пишешь, что баскетбол их наказал.
Странно тут, что твой комиссионер приободрил ЛАК с их серыми миллионами Каввю.
Ответ Insamo217
Не хочется строить теорий заговора, но как то очень похоже на руку комиссионера. У них с Бостоном были зеркальные ситуации, прошлогодние лидеры востока теряют в конце сезона с крестами лучших игроков. И одни продолжают играть и в результате проводят очень хороший сезон, а другие просто без борьбы обновляют рекорды по проигрышным сериям и держат сильных игроков через раз на скамейке. Вот поэтому мне вообще ни разу не жалко Индиану. Баскетбол не обманешь
Сильвер действует в интересах больших денег и, весьма вероятно, коррумпирован (или скомпрометирован, после Эпштейна ничему не удивляешься). Наказывать он горазд только маленькие рынки типо индианы и юты, хотя в случае инди больше на сговор похоже
Интересно, кого Клипперс выберет, такой подарок свалился, главное не прогадать, как частенько бывало
Ответ Григорий Еремеев_1117107337
Интересно, кого Клипперс выберет, такой подарок свалился, главное не прогадать, как частенько бывало
Обменяют на звезду к каваю возможно)
«Крутится рулетка, играет джаз
Я проиграл, я *******»
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Думал, что нам наконец-то повезет». Президент «Индианы» извинился после того, как пик «Пэйсерс» достался «Клипперс»
10 мая, 21:34
«Вашингтон» получил первый пик драфта НБА-2026
10 мая, 19:41
Кому пора выиграть драфт-лотерею НБА?
10 мая, 17:15
Рекомендуем
Главные новости
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
9 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
20 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
33 минуты назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
49 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
59 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем