Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа

Форвард «Валенсии» готов рискнуть здоровьем ради выхода в Финал четырех Евролиги.

Форвард «Валенсии» Брэкстон Ки получил перелом носа в начале второй половины матча против «Басконии» в 30-м туре чемпионата Испании и был вынужден покинуть площадку. Несмотря на болевые ощущения и визит в больницу сразу после игры, форвард может выйти на паркет в пятом матче серии плей-офф Евролиги.

После матча главный тренер Педро Мартинес отметил, что состояние игрока оставалось под вопросом, однако последующие сообщения местных СМИ дают осторожный оптимизм относительно его участия.

Решающая встреча против «Панатинаикоса» состоится в среду на домашней арене «Валенсии», где будет разыграна путевка в «Финал четырех» Евролиги-2026 в Афинах.

В дебютном сезоне в Евролиге Кей в среднем набирает 5,9 очка и 3,4 подбора, оставаясь важным ролевым игроком ротации «Валенсии» в решающей стадии сезона.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
