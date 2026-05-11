Брэкстон Ки может сыграть в пятом матче Евролиги, несмотря на перелом носа

Форвард «Валенсии» готов рискнуть здоровьем ради выхода в Финал четырех Евролиги.

Форвард «Валенсии» Брэкстон Ки получил перелом носа в начале второй половины матча против «Басконии» в 30-м туре чемпионата Испании и был вынужден покинуть площадку. Несмотря на болевые ощущения и визит в больницу сразу после игры, форвард может выйти на паркет в пятом матче серии плей-офф Евролиги.

После матча главный тренер Педро Мартинес отметил, что состояние игрока оставалось под вопросом, однако последующие сообщения местных СМИ дают осторожный оптимизм относительно его участия.

Решающая встреча против «Панатинаикоса » состоится в среду на домашней арене «Валенсии», где будет разыграна путевка в «Финал четырех» Евролиги-2026 в Афинах.

В дебютном сезоне в Евролиге Кей в среднем набирает 5,9 очка и 3,4 подбора, оставаясь важным ролевым игроком ротации «Валенсии» в решающей стадии сезона.