Руководство «Филадельфии» пока не приняло решения по Дэрилу Мори и Нику Нерсу

Будущее Мори и Нерса в «Филадельфии» оказалось под вопросом после 0-4 от «Никс» .

Руководство «Филадельфии» может пойти на серьезные изменения после неудачного завершения сезона. По информации Тони Джонса из The Athletic, клуб в ближайшее время оценит будущее президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори и главного тренера Ника Нерса.

«Ожидается, что в межсезонье руководство оценит будущее Мори и главного тренера Ника Нерса, сообщили The Athletic несколько источников в лиге.

После вылета команды владельцы «Филадельфии» пока не приняли окончательных решений ни по одному из них и, вероятно, возьмут несколько дней на оценку ситуации, прежде чем делать серьезные шаги», – сообщил Джонс.

«Сиксерс» вылетели во втором раунде плей-офф НБА 2026 года, уступив «Нью-Йорку» всухую – 0-4 в серии.

58-летний Нерс возглавляет «Филадельфию» с 2023 года. 53-летний Мори занимает пост президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» с 2020 года.