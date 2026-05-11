Руководство «Филадельфии» пока не приняло решения по Дэрилу Мори и Нику Нерсу

Будущее Мори и Нерса в «Филадельфии» оказалось под вопросом после 0-4 от «Никс» .

Руководство «Филадельфии» может пойти на серьезные изменения после неудачного завершения сезона. По информации Тони Джонса из The Athletic, клуб в ближайшее время оценит будущее президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори и главного тренера Ника Нерса.

«Ожидается, что в межсезонье руководство оценит будущее Мори и главного тренера Ника Нерса, сообщили The Athletic несколько источников в лиге.

После вылета команды владельцы «Филадельфии» пока не приняли окончательных решений ни по одному из них и, вероятно, возьмут несколько дней на оценку ситуации, прежде чем делать серьезные шаги», – сообщил Джонс.

«Сиксерс» вылетели во втором раунде плей-офф НБА 2026 года, уступив «Нью-Йорку» всухую – 0-4 в серии.

58-летний Нерс возглавляет «Филадельфию» с 2023 года. 53-летний Мори занимает пост президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» с 2020 года.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Да за один чудовищный контракт Джорджу Мори надо отстранять, да и, по-хорошему, провести расследование. Возможно, Мори получает веский кусок пирога, иначе объяснить подписание на макс престарелого травмата-чокера объяснить нельзя.
сезон перед подписанием Джордж провел отличный, мало пропускал, играл хорошо.
Дак это ж не я придумываю, посмотрите хотя бы коменты под новостью о подписании. Там все осуждали. Джордж - один из самых переоценённых игроков ассоциации. Он никогда не проходил второй круг ПО в роли главной звезды. Когда он был помоложе, с натяжкой мог быть второй звездой (и то сомнительно), а после 30 резко поехал с ярмарки. Выдавать такие деньги было безумием, на них Фила могла бы сейчас держать целую скамейку.
Нерса уволить, Камоныча нанять.
и вернуть Бена Симмонса
и Бороду
А че дергаться, до тех пор пока Полужоржа с гражданином мира на истекающем году каждого не слить. А пока пусть Эджкомб с макси опыта в ПО/плей-ин набираются.
Решение Топ 1 по адекватности.
А что тут оценивать. Пока не избавятся от Эмбида и Джорджа вариантов нет. Посмотрел, Эмбиду 188 за 3 года, Джорджу 110 за 2 года.
только Макси не тянет на первую опцию контендера
Ну горе-руководители славятся своими неудачными решениями. Обоих оставят, скорее всего. Поверят еще в один год ветеранов-травматиков.
