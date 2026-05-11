Стивен Эй Смит: «Вембаньяма заслуживает дисквалификации на пятую игру»
Стивен Эй Смит считает, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма должен быть дисквалифицирован за эпизод с ударом локтем по Назу Риду в четвертом матче серии с «Миннесотой».
«Все мы понимаем, что единственная причина, по которой Вемби может избежать дисквалификации – это то, что он Виктор Вембаньяма и все хотят видеть его на площадке. Возможно, это его и спасет, но сам эпизод, по моему мнению, заслуживает дисквалификации на пятую игру», – заявил известный телеведущий.
Энтони Эдвардс: «После удаления Вембаньямы нам стало намного труднее»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Так что это не акт насилия из-за кровожадности и злобы. Скорее сигнал судьям - чтобы они были внимательнее к делам на паркете
Именно поэтому отстранять его не нужно
Нужно его на весь следующий сезон дисквалифицировать!
ШГА, к примеру, за похожий эпизод неспортивный выписали, когда он руку Ривза зажал.
https://www.sports.ru/basketball/1117162938-shej-gildzhes-aleksander-zazhal-ruku-ostina-rivza-i-poluchil-nesportvn.html