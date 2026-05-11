Стивен Эй Смит: Вембаньяма заслуживает дисквалификации на пятую игру.

Стивен Эй Смит считает, что центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма должен быть дисквалифицирован за эпизод с ударом локтем по Назу Риду в четвертом матче серии с «Миннесотой».

«Все мы понимаем, что единственная причина, по которой Вемби может избежать дисквалификации – это то, что он Виктор Вембаньяма и все хотят видеть его на площадке. Возможно, это его и спасет, но сам эпизод, по моему мнению, заслуживает дисквалификации на пятую игру», – заявил известный телеведущий.

