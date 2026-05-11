Стивен Эй Смит: «Вембаньяма заслуживает дисквалификации на пятую игру»

Стивен Эй Смит считает, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма должен быть дисквалифицирован за эпизод с ударом локтем по Назу Риду в четвертом матче серии с «Миннесотой».

«Все мы понимаем, что единственная причина, по которой Вемби может избежать дисквалификации – это то, что он Виктор Вембаньяма и все хотят видеть его на площадке. Возможно, это его и спасет, но сам эпизод, по моему мнению, заслуживает дисквалификации на пятую игру», – заявил известный телеведущий.

Грина дисквальнули в 2016 на 5 игру кстати, за перебор фолов. У Вембы перебора нет, расходимся
я бы судейскую бригаду дисквалифицировал до конца ПО, из-за кого инцидент и произошёл
может тебе не стоит заниматься профессиональным спортом, если тебя так легко спровоцировать подставить всю команду ?
понятное дело подставил и это в первую очередь из-за недостатка опыта, но судьи на что??? Речь же не идёт о предвзятом отношении, судите строго, но справедливо.
Ну да, так то заслуживает. Другое дело, что Витёк не отморозок аля Моррис или Дрэймонд... По сути эта отмашка просто сигнал того, что защита Минни часто переходит за грань спортивного поведения. Постоянные тычки, задержки, выворачивания рук - привели к такому выплеску эмоций у Вембы. Напомню, что ему 22 всего

Так что это не акт насилия из-за кровожадности и злобы. Скорее сигнал судьям - чтобы они были внимательнее к делам на паркете

Именно поэтому отстранять его не нужно
Всех отстраняли минимум на матч в таких ситуациях, он чем лучше?
Майами-Шарлотт в ПИ смотрел? )
С таким подходом Йокич и Грин должны были лет на 5 присесть .
Это как-то маловато.
Нужно его на весь следующий сезон дисквалифицировать!
Да можно и в целом из лиги выставить. А то забирает место будущего мвп у американцев
Духу баскетбола это, конечно, противоречит, но самое разумное, что мог бы сделать Вембаньяма - флопнуть, чтоб Макдэниэлсу, который его за руку дергал за пару секунд до удаления, флэгрант дали. Минька тогда бы трижды подумала, стоит ли и дальше продолжать так жестко играть против француза. А теперь потенциальные Сперс в 5 могут в Вулвз в 7 превратиться.

ШГА, к примеру, за похожий эпизод неспортивный выписали, когда он руку Ривза зажал.

https://www.sports.ru/basketball/1117162938-shej-gildzhes-aleksander-zazhal-ruku-ostina-rivza-i-poluchil-nesportvn.html
Да и на шестую тоже, чтобы СА вылетело, и у судейской Оклы стало еще больше шансов на второе чемпионство
Сразу вспомнил, как дорт толкнул хали в прошлом финале во время исполнения штрафного. Даже свистка не было
Даже тут кто то умудрился оклу приплести))) Забавно
Если дадут дискву в 5 ему- принципиально не выпустил бы и в 6 игре его ради скандала в сторону Сильвера, по другому этот судейский бардак не начнут разбирать! Потому как с такой грязной игрой все равно победитель чемпа ясен!
Напугал кота сосиской.
