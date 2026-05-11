Энтони Эдвардс стал шестым игроком, набравшим 300+ очков в четвертых четвертях матчей плей-офф до 25 лет

Энтони Эдвардс попал в компанию к Кобе, Леброну и Дюрэнту.

Энтони Эдвардс провел очередной яркий матч в плей-офф, набрав 36 очков и помог «Миннесоте» победить «Сан-Антонио» в четвертой игре серии второго раунда (2-2).

Ключевым отрезком стала заключительная четверть, в которой Эдвардс набрал 16 очков и довел встречу до победы.

Помимо важного результата, матч стал для него историческим: Эдвардс вошел в число игроков, набравших 300+ очков в четвертых четвертях матчей плей-офф до 25 лет в эпоху play-by-play (с сезона-1997/98).

В этом списке он присоединился к Кобе Брайанту (625 очков), Леброну Джеймсу (493), Джейсону Тейтуму (388), Кевину Дюрэнту (388) и Дуэйну Уэйду (357).