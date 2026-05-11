  • Энтони Эдвардс стал шестым игроком, набравшим 300+ очков в четвертых четвертях матчей плей-офф до 25 лет
Энтони Эдвардс стал шестым игроком, набравшим 300+ очков в четвертых четвертях матчей плей-офф до 25 лет

Энтони Эдвардс попал в компанию к Кобе, Леброну и Дюрэнту.

Энтони Эдвардс провел очередной яркий матч в плей-офф, набрав 36 очков и помог «Миннесоте» победить «Сан-Антонио» в четвертой игре серии второго раунда (2-2).

Ключевым отрезком стала заключительная четверть, в которой Эдвардс набрал 16 очков и довел встречу до победы.

Помимо важного результата, матч стал для него историческим: Эдвардс вошел в число игроков, набравших 300+ очков в четвертых четвертях матчей плей-офф до 25 лет в эпоху play-by-play (с сезона-1997/98).

В этом списке он присоединился к Кобе Брайанту (625 очков), Леброну Джеймсу (493), Джейсону Тейтуму (388), Кевину Дюрэнту (388) и Дуэйну Уэйду (357).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA History
Я думал что давно привык к изыскам американской статистики, но иногда все же веселят.
Думаю у любого игрока НБА найдется стата, в которой он номер 1.
Ответ serginn
Хотелось бы знать, Энт , скока набрал в четвертой четверти с 3.20 по 5.56 минуту? Он первый или где
Энтони Эдвардс, потерявший маму из-за рака, о победе над «Сперс»: «Сегодня День матери, я не мог проиграть этот матч»
11 мая, 07:37
Энтони Эдвардс: «После удаления Вембаньямы нам стало намного труднее»
11 мая, 06:52
Энтони Эдвардс набрал 36 очков (16 в четвертой четверти) и обеспечил «Миннесоте» победу над «Сан-Антонио»
11 мая, 05:29Видео
