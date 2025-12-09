Лоран Мекьес: «У «Макларена» была умная стратегия в Абу-Даби»

В «Ред Булл» высказались о тактике «Макларена» в Абу-Даби.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес прокомментировал решение «Макларена » разделить стратегии пилотов на Гран-при Абу -Даби, где Ландо Норрис начал гонку на «медиуме», а Оскар Пиастри – на более жестком комплекте «харда».

«Мы были удивлены. Думаю, это была умная стратегия. Это открыло им несколько вариантов – в конце концов у нас осталось только два сценария при борьбе за победу. Так что да, мы не ожидали такой ход», – сказал Мекьес.

