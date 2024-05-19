Макс Ферстаппен: «У меня все болит после езды по кочкам. Может быть, приму обезболивающие»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Ферстаппен пожаловался на боль в спине после гонки в Имоле .

По словам пилота «Ред Булл», на трассе было слишком много кочек, из-за чего теперь он испытывает боль по всему телу.

«Честно говоря, у меня все болит после езды по кочкам. Моя спина, все болит. И дело не в физической форме, просто на трассе было много кочек.

Где-то через кругов 20 я почувствовал, как у меня заболела спина. Так что жду не дождусь, когда лягу на кровать. Может быть, приму обезболивающие. И [попрошу сделать мне] массаж, не знаю…», – рассказал Ферстаппен.

Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»
 

8 комментариев
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Новый закон физики.
Сила превозмогания прямо пропорциональна количеству побед, поулов и титулов.
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Ответ Великий Алонсо
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🤡
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Бедняга, видимо пришлось чуть чуть поатаковать, совсем отвык от борьбы за 2 года тошнилова, надо требовать срочно найти секунду с круга, не нравится величайшему бороться с кем то, хочет круг везти не атакуя , а лучше автопилот поставить, а сам будет в игры из кокпита играть и зп надо до 100 млн поднять.
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