Кристиан Хорнер о прогрессе «Макларена»: «Такое постоянно происходит, когда у вас не меняются правила»

Хорнер назвал ожидаемым улучшение гоночного темпа «Макларена».

Руководитель «Ред Булл» заявил, что «Макларен» справился лучше с шинами в Имоле, чем команда из Милтон-Кейнса. По словам , прогресс соперников – это следствие неизменности правил.

«Мы оказались под большим давлением. У Макса [Ферстаппена] было три предупреждения за нарушение границ трассы, он не мог позволить себе ошибиться ни на миллиметр. Он отлично справился.

В конце гонки [Норрис] стремительно приближался к нам. Гонка поделилась для нас пополам. Первую половину мы провели очень хорошо, оторвавшись на 7,5 секунды. Во второй половине на финальном отрезке Ландо начал нас очень быстро догонять.

Возможно, мы слишком зациклились на «медиуме». Мы создали большой отрыв, а затем по ходу отрезка на «харде» начали терять температуру шин. Думаю, «Макларен» действовал активнее, и они смогли извлечь из этого пользу во второй половине отрезка.

Как вы можете заметить, болиды становятся ближе друг к другу по темпу. Последние обновления сделали их более одинаковыми. «Феррари» также приблизилась – такое постоянно происходит, когда у вас не меняются правила. Нет ничего такого, чего бы мы не ожидали. « » был очень быстр на трассе, как и «Феррари», – резюмировал Хорнер.

Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»

