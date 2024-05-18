Льюис Хэмилтон: «Я здесь, чтобы помочь «Мерседесу» добиться прогресса в этом, а также в следующем году»

Хэмилтон рассказал об отношениях с «Мерседесом» .

По словам семикратного чемпиона, он намерен помочь команде, несмотря на то что со следующего года станет пилотом «Феррари».

«Да, я все еще [стремлюсь помочь « » изменить ситуацию. В этом плане] ничего не изменилось. Мы все еще проводим большие собрания на базе, я полноценно наслаждаюсь работой со всеми и нашими беседами. Команда восхитительна.

Я очень уважаю ее. Я здесь, чтобы попытаться помочь этой команде добиться прогресса в этом, а также в следующем году. Я работаю над тем, что, вероятно, будет использоваться в следующем сезоне. Возможно, мне не следовало бы этим заниматься, но я хочу, чтобы команда преуспела и добилась успеха, несмотря на то, выступаю ли я за нее или нет», – сказал Хэмилтон.

также поделился ожиданиями от грядущей гонки в Имоле, где он стартует восьмым позади пилота «РБ» Юки Цуноды:

«Я постараюсь и пройду Цуноду, если смогу. Это поможет мне, а затем все сведется к работе с шинами. Болиды впереди Джорджа [Расселла] быстрее – таково наше положение».

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