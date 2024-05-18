Карлос Сайнс о новинках «Феррари»: «По каким-то причинам все ожидали, что мы будем летать в этот уик-энд»

Теги Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Сайнс назвал ожидания от новинок «Феррари» нереалистичными.

По словам пилота Скудерии, у журналистов и фанатов были завышенные ожидания от обновлений SF-24 в Имоле.

«Все работало в точности как и ожидалось. К сожалению, по каким-то причинам все ожидали, что мы будем летать в этот уик-энд благодаря пакету обновлений. Я видел числа, который полностью расходятся с нынешней реальностью. Отыграть 0,1 секунды – это уже хорошая работа для команды.

Я не говорю, что мы отыграли именно 0,1 секунды, 0,2 или 0,05, но точно не те числа, что упоминали люди. С учетом этого здесь [в Имоле] всегда сложно сделать скачок вперед, потому что остальные тоже привозят сюда новинки», – сказал Сайнс.

Кроме того, Карлос подчеркнул, что уверенный темп «Макларена» объясняется особенностями конфигурации трассы.

«У «Макларена» было преимущество в квалификации в Майами – они испытывали трудности только на «софте». Если вы посмотрите на времена кругов, которые они проехали на «медиуме» и «харде» в квалификации к спринту и особенно в гонке, то увидите, что они были на 0,2 и 0,3 секунды быстрее нас – а затем мы приезжаем на трассу, подходящую для «Макларена», то есть в Имолу.

Здесь всегда было сложно победить «Макларен», они были на 0,1 секунды быстрее Шарля [Леклера] и на 0,3 секунды быстрее меня. Так что я был вполне уверен, что эта трасса подходит «Макларену». Надеюсь, впереди будут треки, подходящие «Феррари», где мы сможем навязать им борьбу».  

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6 комментариев
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Наверное по тем причинам, что вы со всех щелей рассказывали, как обновитесь в Имоле. Как там? SF24 Evo
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Так вы сами в практике летали. Просто оказалось, что у конкурентов был запас, а у вас нет
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По каким-то причинам Феррари может только на 0.1 секунду обновиться, а Макларен на 0.5
+2
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Ответ <Inter>
Так вы сами в практике летали. Просто оказалось, что у конкурентов был запас, а у вас нет
Впрочем ничего нового - быки, как всегда, шифровались, маки обкатывали новинки, а эти топили на все деньги
+1
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+1
Ответ Scorpio
Наверное по тем причинам, что вы со всех щелей рассказывали, как обновитесь в Имоле. Как там? SF24 Evo
вот именно)) молчали бы в тряпочку, как все..
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Ответ Scorpio
Впрочем ничего нового - быки, как всегда, шифровались, маки обкатывали новинки, а эти топили на все деньги
Вот вот. А разговоров то было после практик. Давление, нервы, ошибки)
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