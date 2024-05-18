Карлос Сайнс о новинках «Феррари»: «По каким-то причинам все ожидали, что мы будем летать в этот уик-энд»

Сайнс назвал ожидания от новинок «Феррари» нереалистичными.

По словам пилота Скудерии, у журналистов и фанатов были завышенные ожидания от обновлений SF-24 в Имоле.

«Все работало в точности как и ожидалось. К сожалению, по каким-то причинам все ожидали, что мы будем летать в этот уик-энд благодаря пакету обновлений. Я видел числа, который полностью расходятся с нынешней реальностью. Отыграть 0,1 секунды – это уже хорошая работа для команды.

Я не говорю, что мы отыграли именно 0,1 секунды, 0,2 или 0,05, но точно не те числа, что упоминали люди. С учетом этого здесь [в Имоле] всегда сложно сделать скачок вперед, потому что остальные тоже привозят сюда новинки», – сказал .

Кроме того, Карлос подчеркнул, что уверенный темп « » объясняется особенностями конфигурации трассы.

«У «Макларена» было преимущество в квалификации в – они испытывали трудности только на «софте». Если вы посмотрите на времена кругов, которые они проехали на «медиуме» и «харде» в квалификации к спринту и особенно в гонке, то увидите, что они были на 0,2 и 0,3 секунды быстрее нас – а затем мы приезжаем на трассу, подходящую для «Макларена», то есть в Имолу.

Здесь всегда было сложно победить «Макларен», они были на 0,1 секунды быстрее Шарля [Леклера] и на 0,3 секунды быстрее меня. Так что я был вполне уверен, что эта трасса подходит «Макларену». Надеюсь, впереди будут треки, подходящие « », где мы сможем навязать им борьбу».

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й