Шарль Леклер: «Мы не достигли своей цели, не взяли поул»

Леклер оценил новинки «Феррари» после квалификации в Имоле.

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, где стартует четвертым.

«Мы не можем быть полностью довольны. Хорошо, что обновления работают так, как ожидалось, – это всегда хороший знак. Однако на такой трассе мы, вероятно, не увидели все преимущества новинок: мы не достигли своей цели, не взяли поул.

У меня получился хороший круг. Не думаю, что смог бы выжать из него больше. В гонке, по-моему, мы вполне сильны. Но здесь все решает стартовая позиция, особенно в условиях с урезанной зоной DRS, – завтра будет сложно обгонять.

Гонка будет непростой, но мы все равно должны быть нацелены на победу. Посмотрим, где мы финишируем.

Очевидно, в квалификации не приходится сомневаться в уровне загрузки топлива. Мы оказались чуть впереди, чем думали. Полагаю, вчера соперники ездили с большей загрузкой топлива или менее мощным режимом двигателя – что-то в этом духе. Думаю, они скрывали свою скорость», – сказал .

Шарль также подробнее рассказал о впечатлениях от масштабного пакета обновлений:

«Сложно [оценить его]. Нужно подождать несколько гонок, прежде чем судить о новинках, потому что мы можем использовать не самые оптимальные настройки для этого пакета обновлений. Думаю, здесь есть еще не раскрытый потенциал.

Работала ли сегодня машина хуже, чем вчера? Возможно, немного. Мы думали, что окажемся ближе. Однако сезон длинный, у нас все еще есть множество идей, как выжать больше из этих новинок. Уверен, что это мы и сделаем в ближайших гонках – это будет иметь ключевое значение для оставшейся части сезона».

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й