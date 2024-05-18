Тото Вольфф: «Мерседес» пробирается вперед, хотя шестой позиции недостаточно»

Вольфф назвал «прогрессом» показатели «Мерседеса» в Имоле.

Исполнительный директор « » поделился мыслями после квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, которую завершил шестым.

«Полагаю, если посмотреть на отставание от лидеров, это прогресс.

Четыре десятые.. Нам нужно выступать лучше. Развитие идет в верном направлении, и, хотя шестой позиции недостаточно, мы пробираемся вперед», – сказал совладелец команды.

Вольфф также высказался о восьмом месте :

«Сегодня он недоволен болидом. Он не чувствует сцепления».

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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