Тото Вольфф: «Мерседес» пробирается вперед, хотя шестой позиции недостаточно»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Вольфф назвал «прогрессом» показатели «Мерседеса» в Имоле.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мыслями после квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, которую Джордж Расселл завершил шестым.

«Полагаю, если посмотреть на отставание от лидеров, это прогресс.

Четыре десятые.. Нам нужно выступать лучше. Развитие идет в верном направлении, и, хотя шестой позиции недостаточно, мы пробираемся вперед», – сказал совладелец команды.

Вольфф также высказался о восьмом месте Льюиса Хэмилтона:

«Сегодня он недоволен болидом. Он не чувствует сцепления».

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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3 комментария
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Скажите Вольфу кто нибудь что это короткая трасса, поэтому и отрывы такие, лучше бы посмотрел что команда на постоянной основе борется с хаасом, рб2, альпин уже где то рядом мелькает, про Астон не забываем , но в этот раз пилоты астона самоустранились вдвоем.
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Тото ослеп короче. Пробивается в перед на дно видимо он имел ввиду.
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Рассел проиграл 1 тысячную Сайнцу, но для преподобного команда Мерс это только Льюис. Который да, в самом деле сражается с Хаасами и Таури. Его уровень
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