Тото Вольфф: «Мерседес» пробирается вперед, хотя шестой позиции недостаточно»
Вольфф назвал «прогрессом» показатели «Мерседеса» в Имоле.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мыслями после квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, которую Джордж Расселл завершил шестым.
«Полагаю, если посмотреть на отставание от лидеров, это прогресс.
Четыре десятые.. Нам нужно выступать лучше. Развитие идет в верном направлении, и, хотя шестой позиции недостаточно, мы пробираемся вперед», – сказал совладелец команды.
Вольфф также высказался о восьмом месте Льюиса Хэмилтона:
«Сегодня он недоволен болидом. Он не чувствует сцепления».
Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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