23 декабря на выставке-форуме «Россия» пройдет панельная дискуссия на тему: «Автодром «Игора Драйв»

23 декабря 2023 года в рамках празднования Дня Ленинградской области на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет панельная дискуссия на тему: «Автодром «Игора Драйв» — уникальный многофункциональный гоночный комплекс, объединяющий технические виды спорта и развлечения».

Участниками мероприятия станут:

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области;

Алексей Титов, генеральный директор автодрома «Игора Драйв» и АНО «Росгонки»;

Роман Русинов, чемпион мира и Европы по гонкам на выносливость, создатель автомобильного бренда ROSSA;

Владимир Чернышев, представитель МГТУ им. Баумана, член инженерной гоночной команды Bauman Racing Team;

Стас Асафьев, автомобильный блогер, создатель школы контраварийного вождения «Ра-та-та»;

Феликс Михайлов, российский режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, киноактёр и педагог.

Модератором дискуссии выступит Антон Ширяев, заместитель главного редактора журнала Robb Report.

Ленинградская область представила на выставке «Россия» ключевые достижения в социально-экономической сфере и наиболее значимые спортивные, туристические и культурные объекты, в числе которых современный автодром «Игора Драйв». Сегодня это главная площадка для развития авто- и мотоспорта, центр притяжения как для профессиональных спортсменов, так и просто любителей активного образа жизни, визитная карточка региона. «Игора Драйв» организует и проводит крупные спортивные соревнования, фестивали, массовые мероприятия. В 2023 году автодром посетило более 100 тысяч человек.

Участники дискуссии поделятся опытом организации и проведения спортивных соревнований, шоу-проектов, обсудят проблемы и перспективы развития автомобильной культуры и автоспорта в России. Гости панельной дискуссии смогут задать интересующие их вопросы и пообщаться со спикерами.