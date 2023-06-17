Макс Ферстаппен о своей гоночной команде: «Я много ею занимаюсь. Это не для того, чтобы самому там гоняться, а чтобы гонялись другие»

Пилот « » поделился тем, как обстоят дела с его гоночной командой.

Команда Макса называется Verstappen.com Racing. Сейчас она представлена в ралли, где за нее выступает отец пилота , в , где ездит Тьерри Вермелен (сын менеджера Макса Раймонда Вермелена – Sports.ru), и в виртуальных гонках. По словам двукратного чемпиона «Ф-1», команда все еще небольшая, но вскоре это изменится:

«Это только начало всего. Я много ею занимаюсь, и у меня много планов и идей. Это не для того, чтобы самому там гоняться, а чтобы гонялись другие

Конечно, прямо сейчас я сфокусирован на «Формуле-1», но в конце концов я хочу заниматься и другими вещами. Мы уже усердно работает над следующими шагами – и я ожидаю большего в течение года или двух лет», – сказал Ферстаппен.

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