Макс Ферстаппен о своей гоночной команде: «Я много ею занимаюсь. Это не для того, чтобы самому там гоняться, а чтобы гонялись другие»

Теги Ред Булл ДТМ Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился тем, как обстоят дела с его гоночной командой.

Команда Макса называется Verstappen.com Racing. Сейчас она представлена в ралли, где за нее выступает отец пилота Йос Ферстаппен, в ДТМ, где ездит Тьерри Вермелен (сын менеджера Макса Раймонда Вермелена – Sports.ru), и в виртуальных гонках. По словам двукратного чемпиона «Ф-1», команда все еще небольшая, но вскоре это изменится:

«Это только начало всего. Я много ею занимаюсь, и у меня много планов и идей. Это не для того, чтобы самому там гоняться, а чтобы гонялись другие

Конечно, прямо сейчас я сфокусирован на «Формуле-1», но в конце концов я хочу заниматься и другими вещами. Мы уже усердно работает над следующими шагами – и я ожидаю большего в течение года или двух лет», – сказал Ферстаппен.  

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