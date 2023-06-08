«Ф-1» заверила, что лесные пожары не угрожают проведению Гран-при Канады

Теги Гран-при Канады Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи Экология Авто

«Формула-1» прокомментировала ситуацию с лесными пожарами в Квебеке.

В регионе располагается трасса имени Жиля Вильнева, где с 16 по 18 июня состоится Гран-при Канады.

«Ф-1» сообщила, что этап должен пройти по плану. В серии отметили, что лес горит примерно в 800 км от автодрома, а качество воздуха в Монреале уже начало улучшаться. Ранее людям в регионе рекомендовали носить маски из-за задымления. Согласно прогнозам, в ближайшие дни ветер будет отгонять дым от города.

Смог также распространился на Нью-Йорк и другие города США на восточном побережье.

Ранее был отменен Гран-при Эмилии-Романьи из-за наводнения.

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6 комментариев

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Аморалинни
Ракеты, прилетающие рядом - не угрожают
Лесные пожары - не угрожают
Зато "обстановка в России" угрожает
+12
-11
+1
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timx
в утрении часы дыма будет много, соответственно, все часы проведения практик могут сдвинуть на более позднее время, с гонкой и квалой та же хрень, могут передвинуть по времени, гарь может рассеется к обеду. Москва 2010 была в дыму, к обеду видимость восстанавливалась, а с утра по новой...
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Kira625
Дожди в Италии ведь не помешали, вот и пожары в Канаде не помешают.
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Аморалинни
Ответ Налбу*Писюнов
Ты в танке, да? Типа разницу не понимаешь...
Неа, не понимаю
+7
-7
0
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