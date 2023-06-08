«Ф-1» заверила, что лесные пожары не угрожают проведению Гран-при Канады
«Формула-1» прокомментировала ситуацию с лесными пожарами в Квебеке.
В регионе располагается трасса имени Жиля Вильнева, где с 16 по 18 июня состоится Гран-при Канады.
«Ф-1» сообщила, что этап должен пройти по плану. В серии отметили, что лес горит примерно в 800 км от автодрома, а качество воздуха в Монреале уже начало улучшаться. Ранее людям в регионе рекомендовали носить маски из-за задымления. Согласно прогнозам, в ближайшие дни ветер будет отгонять дым от города.
Смог также распространился на Нью-Йорк и другие города США на восточном побережье.
Ранее был отменен Гран-при Эмилии-Романьи из-за наводнения.
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Лесные пожары - не угрожают
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