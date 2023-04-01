Дженсон Баттон о проблемах Переса: «Я удивлен, что он не справился со всем этим»

Теги Гран-при Австралии Дженсон Баттон Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Комментатор Sky Sports и чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон раскритиковал выступление пилота «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации Гран-при Австралии.

Мексиканец еще в третьей практике испытывал проблемы с болидом. В квалификации же Перес вылетел в гравий после блокировки в первом сегменте, не успев показать времени. В итоге он стартует последним.

«Для него игра окончена, но меня это удивляет. У него была тяжелая третья практика, но с этим справляешься. У него быстрейшая машина – не надо действовать во второй точке торможения. Может быть, у его болида куда большие проблемы, чем мы думали.

Это плохое выступление. Третья практика – одна из худших сессий, которые у него были. Он очень много говорил об этом по радио. Но я удивлен, что он не справился со всем этим. Просто проведи сначала спокойный круг, а затем уже атакуй.

Но, кажется, тут все связано с проблемами с его болидом. Когда он нажал на тормоз, все было в порядке. Все произошло, когда он входил в поворот. Внутреннее колесо становится легче – вот тут и происходит блокировка. Какое разочарование для него и для «Ред Булл», – сказал Баттон в эфире.  

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2 комментария

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Сергей Фетисов
3 гонка всего.Что-то много негатива возле Переса.Его нервозность не ,его и погубит.Надо больше головой думать.
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King_X
Перес, если была б "стабильная" проблема, точно разобрался бы
А он вроде жалуется, что в каждом повороте болид по-разному ведёт себя
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