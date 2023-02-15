«День прошел гладко. Но не стоит воспринимать это серьезно». Расселл – после обкатки нового болида «Мерседеса»

Пилот « » поделился впечатлениями о первом опыте управления болидом 2023 года.

«Мерседес» провел обкатку болида W14 на «Сильверстоуне» – вскоре после проведенной презентации.

«День прошел гладко. Но что-то определенное сказать трудно. В прошлом году после обкатки у нас тоже было не так много мыслей – в основном потому, что полноценной обкатке помешала погода.

Сегодняшний результат в любом случае не стоит воспринимать слишком серьезно – скорее нужно убедиться, что все работает и причин для беспокойства нет, убедиться в том, что машина будет готова к тестам в Бахрейне. Именно там будет настоящая проверка. И как бы нам ни хотелось получить результат по итогам такого дня, на самом деле он не имеет никакого значения», – рассказал Расселл.

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