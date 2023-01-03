Макс Ферстаппен об авариях с Хэмилтоном: «Я этого не понимаю. Может, дело в разных поколениях»

не знает, почему часто сталкивается с .

Борьба за титул 2021 года между гонщиками « » и « » продлилась до последнего Гран-при и неоднократно приводила к авариям. В 2022-м Ферстаппен оформил чемпионство досрочно, однако все равно дошел до контакта с Хэмилтоном в Бразилии, за что получил штраф.

«Мне нужно выбирать слова, но в этом (2022) году я со всеми сражался очень жестко и агрессивно, однако мы не врезались. Тем не менее, с Льюисом другая история. Честно говоря, я не понимаю.

В этом году мы не так часто боролись. Но в Бразилии мы сошлись – и у меня не было намерения [врезаться]. Меня в этом обвинили – думаю, это нечестно. Я бы принял, если бы инцидент признали скорее гоночным.

Но… я не понимаю. Может, дело в разных поколениях – мы лучше понимаем друг друга [с гонщиками одного возраста], аккуратнее гоняемся. Я не понимаю. Мне не кажется, что с Льюисом или любым другим гонщиком я сражаюсь иначе. За день до этого у нас была невероятная битва с Джорджем [Расселлом в спринте] – мы закрывали калитку, защищались, перетормаживали друг друга. Было очень весело, и в основной гонке я хотел того же. К сожалению, не получилось.

Я уважаю Льюиса за то, чего он достиг, но действительно не понимаю, почему мы не можем сражаться, как с другими. Конечно, у всех разный подход. Шарль [ ] немного отличается от Джорджа, Карлоса [Сайнса], Чеко [Переса] или кого угодно еще. Мне надо высказываться осторожнее, так как это воспримут как критику и начнут хейтить. Что ж, у меня такого намерения не было», – заявил двукратный чемпион мира.

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