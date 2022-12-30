Ромен Грожан: «Ферстаппен провел на 99 процентов идеальный сезон, один из лучших, что я видел»

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Бельгии Гран-при Бразилии Ред Булл Индикар Ромен Грожан Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ромен Грожан назвал сезон-2022 Макса Ферстаппена фактически совершенным.

Гонщик «Ред Булл» досрочно завоевал второй титул и одержал 15 побед.

«Честно говоря, я считаю, он один из лучших, что я видел в «Формуле-1». На 99 процентов идеальный, [оставшийся] процент – Бразилия. Там было принято неверное решение. В остальном добавить нечего. Он показывал скорость в квалификациях, показывал скорость в гонках. Даже после разворота в Венгрии он выиграл гонку.

Когда входишь в позитивную спираль, все получается, и ничто не способно тебя остановить. Просто потрясающе. Я бы сказал, что небольшой помаркой стала Бразилия, когда он не захотел пропускать Чеко [Переса]. Что касается остального, вряд ли можно было выступить существенно лучше», – заявил пилот «Индикара» и бывший гонщик «Ф-1» в подкасте Motor Sport Magazine.

Грожан отметил способность Ферстаппена отыгрываться: Макс победил в Венгрии с десятого стартового места и в Бельгии с 14-го.

«В этих двух гонках он был сильнее всех остальных – это другой уровень. Если ты напарник, тяжело и обидно, что ты не можешь это повторить. Остальные соперники были в другой лиге», – высказался Ромен.

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3 комментария

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sir_shir
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Сейчас местные фанатки набегут и объяснят тебе, Грожан, что ты не прав, ибо идеальные сезоны тут может проводить (извините, превозмогать) только один достойный! А Максик тупо на самовозке (к слову, один уже как первый с флагом отличился подобной речью)
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Рнпрл Аари
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Да шикарный сезон от Макса. В начале какая борьба была жаль Феррари самоустранились. Ну и Бразилия как ложка дёгтя не совсем ясный поступок.
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Luca di Montezemolo
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Надеюсь в 23 году, фуры или мерс смогут соперничать с ньюи, потому что это был один из самых унылых чемпионатов которые я видел, можно было сливать квалы, получать штрафы, разворачивается в гонках, а потом врубать дрс и с разницей в 30 км объезжать всех на прямых, в Остине 40 км была разница. И даже середняку вторику не дали побороться ни в одной гонке, как там сказал Марко, моя задача объяснить вторику что они не могут победить приму. Ну ну
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