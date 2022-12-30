Ромен Грожан: «Ферстаппен провел на 99 процентов идеальный сезон, один из лучших, что я видел»

назвал сезон-2022 фактически совершенным.

Гонщик « » досрочно завоевал второй титул и одержал 15 побед.

«Честно говоря, я считаю, он один из лучших, что я видел в «Формуле-1». На 99 процентов идеальный, [оставшийся] процент – Бразилия. Там было принято неверное решение. В остальном добавить нечего. Он показывал скорость в квалификациях, показывал скорость в гонках. Даже после разворота в Венгрии он выиграл гонку.

Когда входишь в позитивную спираль, все получается, и ничто не способно тебя остановить. Просто потрясающе. Я бы сказал, что небольшой помаркой стала Бразилия, когда он не захотел пропускать Чеко [ ]. Что касается остального, вряд ли можно было выступить существенно лучше», – заявил пилот « » и бывший гонщик «Ф-1» в подкасте Motor Sport Magazine.

Грожан отметил способность Ферстаппена отыгрываться: Макс победил в Венгрии с десятого стартового места и в Бельгии с 14-го.

«В этих двух гонках он был сильнее всех остальных – это другой уровень. Если ты напарник, тяжело и обидно, что ты не можешь это повторить. Остальные соперники были в другой лиге», – высказался Ромен.

Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал