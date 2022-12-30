Ромен Грожан: «Ферстаппен провел на 99 процентов идеальный сезон, один из лучших, что я видел»
Ромен Грожан назвал сезон-2022 Макса Ферстаппена фактически совершенным.
Гонщик «Ред Булл» досрочно завоевал второй титул и одержал 15 побед.
«Честно говоря, я считаю, он один из лучших, что я видел в «Формуле-1». На 99 процентов идеальный, [оставшийся] процент – Бразилия. Там было принято неверное решение. В остальном добавить нечего. Он показывал скорость в квалификациях, показывал скорость в гонках. Даже после разворота в Венгрии он выиграл гонку.
Когда входишь в позитивную спираль, все получается, и ничто не способно тебя остановить. Просто потрясающе. Я бы сказал, что небольшой помаркой стала Бразилия, когда он не захотел пропускать Чеко [Переса]. Что касается остального, вряд ли можно было выступить существенно лучше», – заявил пилот «Индикара» и бывший гонщик «Ф-1» в подкасте Motor Sport Magazine.
Грожан отметил способность Ферстаппена отыгрываться: Макс победил в Венгрии с десятого стартового места и в Бельгии с 14-го.
«В этих двух гонках он был сильнее всех остальных – это другой уровень. Если ты напарник, тяжело и обидно, что ты не можешь это повторить. Остальные соперники были в другой лиге», – высказался Ромен.
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