Маттиа Бинотто: «Феррари» прибавляет каждый год с 2017-го. Проблемы сезона-2020 помогли выявить слабости»

рассказал о многолетнем пути «Феррари» к вершине «Формулы-1».

Руководитель Скудерии отметил, что борьба с и победы в гонках в 2022 году стали следствием работы, которая проводилась на протяжении нескольких последних сезонов.

«В «Ф-1» панацеи не существует. Нельзя [прибавить] за год или два. Полагаю, то, что мы видим сегодня, началось давно – может, даже в 2016-м или 2017-м. Непрекращающееся выстраивание команды, улучшения. Роль играют организация, навыки, опыт, методика, инструменты, активы. Под активами я имею в виду симулятор, улучшенную аэротрубу и всю инфраструктуру.

[Сезон-2022] стал не просто шагом назад, а тремя шагами назад. Почему так случилось? Думаю, мы просто запороли проект. И на старте сезона все заморозили. Представьте, что развитие «Мерседеса» заморозили бы на первом этапе [2022 года] – где бы они оказались?

Не согласен, что команда не была способна развиваться. Она могла сделать хорошую машину, сражаться в числе сильнейших. Но если проект замораживается на старте, а ты допустил ошибки, как случилось с «Мерседесом» в этом году, ты остаешься на своем месте до конца сезона.

Но также сказалось то, что мы пытались делать в течение 2019 года, когда полностью поменяли структуру команды. В 2020-м и 2021-м возможности развития болида – трудного болида – были ограничены. Поэтому я считаю, что результаты 2020 и 2021 годов не отражают реальные возможности команды в тот момент.

Команда старается прибавлять каждый сезон – как я сказал, с 2017 года. Сегодня мы в большей степени показываем свой истинный потенциал. Но нет сомнений в том, что мы добились прогресса, прибавляли каждый год. Нет сомнений, что 2020-й помог нам, показал необходимость дальнейших улучшений, постоянного анализа слабых сторон и поиска решений.

С 2020 года внесены некоторые изменения в структуру, роли и обязанности стали более четкими. У нас новый симулятор. Тот момент стал подходящим для того, чтобы сказать: «Давайте выявим слабости и попытаемся всеми ими заняться». И, думаю, это было сделано», – заявил глава команды.

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