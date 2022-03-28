Гельмут Марко: «Мы знаем, что у Ферстаппена высокая зарплата, но он того стоит»

Советник отметил выступление на .

Ферстаппену в конце гонки удалось обогнать Шарля Леклера и выиграть Гран-при.

«Мы знали, что в гонке наш болид будет быстрее. Мы использовали меньшее по размеру заднее антикрыло ради скорости на прямых. И в результате теряли время на первом секторе.

Машина безопасности появилась на трассе в крайне неподходящий для нас момент. Перес из-за этого лишился места на подиуме, да и Максу не повезло – мы хотели использовать «андеркат».

На жестких шинах уровень износа на машинах обоих наших гонщиков оказался не таким сильным, как мы ожидали, это позволило Максу атаковать на пределе. И благодаря высокой максимальной скорости на прямых нам удалось обогнать «Феррари» в невероятной борьбе.

Вот что вы получаете в лице Макса. Да, мы знаем, что у него очень высокая зарплата, но он того стоит», – рассказал Марко.

Теперь Ферстаппен укатал Леклера! Сперва ломился без расчета, но раскусил оборону Шарля и обманул лидера чемпионата

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