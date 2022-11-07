«Жена сказала, что я идиот. Она, наверное, права». Александра – супруга форварда «Ванкувера» Василия Подколзина
«Короче, я женился».
На прошлой неделе форвард «Ванкувера» Василий Подколзин подрался с игроком «Бостона» Энтони-Джоном Гриром и пропустил следующий матч из-за «травмы лица». Позже хоккеист показал, как это выглядит, и прокомментировал тот бой: «Что сказала моя жена? Она сказала, что я идиот… Она, наверное, права».
Ну что же, знакомьтесь, Александра – жена Василия Подколзина!
Василий и Александра сыграли свадьбу в июне 2021 года – хоккеисту вот-вот должно было исполниться 20 лет. Игрок тогда еще петербургского СКА лаконично написал об этом событии в соцсетях: «Короче, я женился. Очень нервный день, но все прошло очень хорошо!»
Сразу после свадьбы пара перебралась в Канаду – Василий подписал контракт с «Ванкувером». Судя по ранним фотографиям, Александра не раз была в США, поэтому помогла мужу быстро освоиться на новом месте.
Об это говорил и сам хоккеист: «Мне помогла жена. Приходил с тренировки или игры и понимал: дома меня ждут и любят, там можно покушать, отдохнуть и так далее. Жена все так обустроила, чтобы я чувствовал уют и помимо хоккея ни о чем не думал. Очень благодарен ей за это».
Александра и сама занимается спортом. Иначе как бы она добилась такой растяжки?
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Фото: соцсети Александры Подколзиной
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