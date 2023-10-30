Что писали в комментах, когда Месси не номинировали на «Золотой мяч»-2022. Тут и хейтеры, и пророки!
Говорили о закате карьеры.
Все идет к тому, что Лионель Месси возьмет восьмой «Золотой мяч». Предыдущую награду аргентинец получил в 2021-м, а вот в прошлом году он впервые с 2005-го выпал из топ-30.
Вот как на ту новость реагировали пользователи Sports.ru. Кто-то говорил о конце эпохи, а кто-то предсказывал триумфальное возвращение.
Схема простая:
2016 - получил игрок Реала. Величайшая справедливость.
2017 - получил игрок Реала. Величайшая справедливость продолжается.
2018 - получил игрок Реала. Справедливо, никаких вопросов.
2019 - получил Месси. Гнилой приз, ограблен Ван Дейк, Золотой Мяч превратился в фарс.
2021 - получил Месси. Главный позор XXI века, приз должен быть у Левандовски.
2022 - получил игрок Реала. Величайшая справедливость снова восстановлена, самый честный приз за последние 5 лет минимум.
2023 - получил Месси. Холанда обокрали. Эта дешёвая наградка окончательно себя обесценила.
Как видите, оценка максимально объективная и совершенно никак не зависит от личных клубных пристрастий, а все совпадения случайны 😄
Месси в 2019: берет ЗМ и ЗБ
Хейтеры в 2020 после матча с Баварией: " Месси закончился, это конец карьеры"
Месси в 2021: берет КА и ЗМ
Хейтеры во время первого сезона Лео в ПСЖ: "Это точно конец, давайте будем шутить про 8-й ЗМ, все равно он больше никогда не получит его)))"
Месси в следующем сезоне: берет ЧМ и 8-й ЗМ
Никто в истории футбола так часто не деклассировал своих хейтеров, как делает это Лео)
1) замыкатель
2) статодр//ер
3) истеричка
41) нытик
52) симулянт
648) бисексуал
Причины, по которым люди ненавидят Месси
1) https://ibb.co/Gv0VKM4
Удивительные типы однако...