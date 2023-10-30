Что писали в комментах, когда Месси не номинировали на «Золотой мяч»-2022. Тут и хейтеры, и пророки!

Говорили о закате карьеры.

Все идет к тому, что Лионель Месси возьмет восьмой «Золотой мяч». Предыдущую награду аргентинец получил в 2021-м, а вот в прошлом году он впервые с 2005-го выпал из топ-30.

Вот как на ту новость реагировали пользователи Sports.ru. Кто-то говорил о конце эпохи, а кто-то предсказывал триумфальное возвращение.