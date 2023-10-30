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Что писали в комментах, когда Месси не номинировали на «Золотой мяч»-2022. Тут и хейтеры, и пророки!

Золотой мяч Золотой мяч
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Говорили о закате карьеры.

Все идет к тому, что Лионель Месси возьмет восьмой «Золотой мяч». Предыдущую награду аргентинец получил в 2021-м, а вот в прошлом году он впервые с 2005-го выпал из топ-30.

Вот как на ту новость реагировали пользователи Sports.ru. Кто-то говорил о конце эпохи, а кто-то предсказывал триумфальное возвращение.

Кто возьмет «Золотой мяч»? Вот версия пользователей Sports.ru

Серийные номинанты на «Золотой мяч»: Роналду, Месси... А дальше? 

24 комментария

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Квадратное личико
Я раскрыл тайну того, какие Золотые Мячи среди спортсовского контингента являются позором, а какие - честностью и справедливостью.

Схема простая:
2016 - получил игрок Реала. Величайшая справедливость.
2017 - получил игрок Реала. Величайшая справедливость продолжается.
2018 - получил игрок Реала. Справедливо, никаких вопросов.
2019 - получил Месси. Гнилой приз, ограблен Ван Дейк, Золотой Мяч превратился в фарс.
2021 - получил Месси. Главный позор XXI века, приз должен быть у Левандовски.
2022 - получил игрок Реала. Величайшая справедливость снова восстановлена, самый честный приз за последние 5 лет минимум.
2023 - получил Месси. Холанда обокрали. Эта дешёвая наградка окончательно себя обесценила.

Как видите, оценка максимально объективная и совершенно никак не зависит от личных клубных пристрастий, а все совпадения случайны 😄
+27
-11
+16
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Iamliam
Хейтеры Месси самые неадеватные конечно. Месси вообще ни одного повода не создает чтобы его хейтили, наоборот выиграл все что можно в футболе, стата лучшая в истории, как человек тоже симпатичная личность. Походу это просто зависть.
+22
-13
+9
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VERBLYUD
Хейтеры в 2018: "Ну все Месси закончился, теперь без Хави и Иньесты он ничего не сможет"
Месси в 2019: берет ЗМ и ЗБ

Хейтеры в 2020 после матча с Баварией: " Месси закончился, это конец карьеры"
Месси в 2021: берет КА и ЗМ

Хейтеры во время первого сезона Лео в ПСЖ: "Это точно конец, давайте будем шутить про 8-й ЗМ, все равно он больше никогда не получит его)))"
Месси в следующем сезоне: берет ЧМ и 8-й ЗМ

Никто в истории футбола так часто не деклассировал своих хейтеров, как делает это Лео)
+12
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VERBLYUD
Ответ Iamliam
Хейтеры Месси самые неадеватные конечно. Месси вообще ни одного повода не создает чтобы его хейтили, наоборот выиграл все что можно в футболе, стата лучшая в истории, как человек тоже симпатичная личность. Походу это просто зависть.
95% хейтеров Лео - это персофаны Роналду(которых очень-очень много), остальные 5% - просто сумасшедшие люди, как например, пользователь Ромарио со спортса.
+18
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+5
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AF007
Причины, по которым люди ненавидят Роналду:
1) замыкатель
2) статодр//ер
3) истеричка
41) нытик
52) симулянт
648) бисексуал

Причины, по которым люди ненавидят Месси
1) https://ibb.co/Gv0VKM4
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Случайно заскочил
То что Месси с Аргентиной сотворили в прошлом году - это был один из величайших футбольных перфомансов в истории футбола, и логично, что главное действующее лицо должно быть вознаграждено Золотым мячом, не смотря на то, каким для него получился дальнейший клубный сезон. Аргентина была лучше абсолютно всех команд на турнире, а Месси был абсолютно лучшим в той команде. Да и главный конкурент - Холланд, в главных матчах года куда-то сливался, эти сливы в полуфиналах и финале ЛЧ окончательно решили судьбу ЗМ 2023.
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albert_lucky
Хэйтеры Месси не понимают или не хотят понимать, что есть он и все остальные - он лучший игрок XXI века, возможно пока. И должны радоваться, что у него всего 7 или 8 золотых мячей, их должно было быть минимум штук 13. Но капиталистическому миру это не выгодно, вот и раздавали его иногда другим, чтобы скучно не было. Как сказал Гвардиола, нужно было вручать 2 золотых мяча - один Месси, так как он был вне конкуренции, второй - другим, и это было бы справедливо.
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Altim
Спасибо что зафиксировали для истории все ники, которые в прошлом году ехидничали - просто идеальная доска позора.
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Квадратное личико
Ответ Leon Petov
Да ну, а кто украл ЗМ Снейдера, Ван Дейка, Левандовски. Кто оставил родной клуб в долгах и так их не простил?
А вот и она 😄
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Tazemyrat Tolayew
Лео заслужил это своей гениальной игрой, а не замыкалдой!
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Квадратное личико
Ответ EneNRa -OD
Дайте аккаунт этого артемки,очень интересно
Проще перечислить аккаунты, которые ему не принадлежат 😄
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Сергей48
Месси великий футболист современности!👌
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EneNRa -OD
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален модератором
Дайте аккаунт этого артемки,очень интересно
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Квадратное личико
Ответ Bazilic
Причем абсолютно не по делу его в топ 30 не включили
Ну Топ30 - это странный предмет. Тяжело оценивать действительно. Вот я тебе разницу между 27-м и 31-м местом в списке претендентов не назову даже при самом детальном анализе. Вкусовщина по большому счету 🤷🏻‍♂️
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Отец Абду
Ответ Квадратное личико
Я раскрыл тайну того, какие Золотые Мячи среди спортсовского контингента являются позором, а какие - честностью и справедливостью. Схема простая: 2016 - получил игрок Реала. Величайшая справедливость. 2017 - получил игрок Реала. Величайшая справедливость продолжается. 2018 - получил игрок Реала. Справедливо, никаких вопросов. 2019 - получил Месси. Гнилой приз, ограблен Ван Дейк, Золотой Мяч превратился в фарс. 2021 - получил Месси. Главный позор XXI века, приз должен быть у Левандовски. 2022 - получил игрок Реала. Величайшая справедливость снова восстановлена, самый честный приз за последние 5 лет минимум. 2023 - получил Месси. Холанда обокрали. Эта дешёвая наградка окончательно себя обесценила. Как видите, оценка максимально объективная и совершенно никак не зависит от личных клубных пристрастий, а все совпадения случайны 😄
Не понимаю хейтеров... Сами попросили для него 8 - ЗМ, и теперь сами же ноют и везде ходят обиженными:)

Удивительные типы однако...
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Leon Petov
Ответ Iamliam
Хейтеры Месси самые неадеватные конечно. Месси вообще ни одного повода не создает чтобы его хейтили, наоборот выиграл все что можно в футболе, стата лучшая в истории, как человек тоже симпатичная личность. Походу это просто зависть.
Да ну, а кто украл ЗМ Снейдера, Ван Дейка, Левандовски. Кто оставил родной клуб в долгах и так их не простил?
+2
-2
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Квадратное личико
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Moffo
Батя вернулся с буханкой
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-1
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Mi}{AH
Месси не словом, а делом красиво через четыре месяца ответил всем, подняв Кубок Мира. Вот так просто!
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Квадратное личико
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Гамаль Хайдаров
Месси хоть и не большого роста, но облил всех хейторов золотым дождем из высока…
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